50 ülkeden 8 bin yabancı alıcı Türk ayakkabısı için İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından düzenlenen ve 8 bin yabancı alıcının katıldığı 66. Uluslararası Ayakkabı Moda (AYMOD) Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Küresel ayakkabı sektörünü Türkiye'de bir araya getiren ve 450 firmanın katıldığı AYMOD Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuarın açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaştan ayakkabı sektörünün de olumsuz etkilendiğini belirterek, sorunların çözümü için aktif bir politika izlediklerini ifade etti.

Ayakkabı sektörünün ihracat gücüne işaret eden Avdagiç, geçen yıl 2020'ye göre ihracatın yüzde 22,9 artarak 1 milyar 6 milyon dolara yükseldiğini, ilk kez 1 milyar dolarlık eşiğin aşıldığını hatırlattı.

Avdagiç, Türkiye'nin ayakkabıda dünyanın ilk 6 üretim merkezinden biri olduğunu belirterek, "İhracat hızımızı mutlaka artırmalıyız. Önce 2 milyar dolara, sonra 3 milyar dolara çıkarmamızın önünde hiçbir engel yok. Bunun için her türlü katkıyı vermek için hazırız." diye konuştu.

Sektörün hedeflerine ulaşması için her türlü desteği verdiklerini aktaran Avdagiç, Avrupa'nın ikinci büyük ayakkabı fuarı olan AYMOD'un, sektörü yeni ufuklara taşıması temennisinde bulundu.

"Batının ambargosu Rus alıcıların ilgisini artırdı"

TASD Başkanı Berke İçten de ayakkabı ihracatında ilk 2 ayı hedefleri doğrultusunda tamamladıklarını belirterek, Rusya-Ukrayna savaşının sektöre etkisine değindi.

Ukrayna'nın tamamen kapandığını, Rusya'dan da sipariş iptalleri ya da erteleme talepleri geldiğini aktaran İçten, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak Batılı ülkelerin ambargosu ve Avrupalı markaların çekilme kararıyla Türkiye, Rusya için en önemli cazibe merkezlerinden biri haline dönüştü. AYMOD Fuarımızda da Rus alıcıların Türkiye'ye artan ilgisini görüyoruz. Batı'nın ambargo kararından sonra AYMOD'u ziyaret etmek isteyen Rusların sayısında azalma yaşanmadığı gibi önemli bir artış oldu. Fuar için İstanbul'a gelen 8 bin alıcıdan yaklaşık 2 binini Ruslar oluşturuyor. İstanbul'a adeta çıkarma yapan Rus müşterilerimiz ile 2 Nisan'a kadar sürecek fuarda önemli iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum."

İçten, Türkiye ile Rusya arasında milli paralarla yapılan ticarette birtakım sıkıntılar yaşandığını belirterek, ruble konusunda ihracatçıların kaygılarını giderecek düzenleme talebinde bulundu.

"Türk ayakkabısı küresel perakende markalarının radarına girdi"

Berke İçten, savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak, her şeyin yolunda gitmesi halinde yıl sonunda Rusya'ya ihracatın 82,5 milyon dolardan 140 milyon dolarlara çıkarılabileceğini bildirdi.

Fuara Rusya'nın yanı sıra Avrupalı alıcıların ilgisinin de büyük olduğunu ifade eden İçten, "Türk ayakkabı üreticisi son yıllarda küresel perakende markalarının radarına girdi. Bu yıl hem Avrupa'ya daha çok ihracat yapacağız hem de pazar çeşitliliğimizi artıracağız. Aksilik olmazsa yıl sonunda 1,3 milyar dolarlık ihracat hedefimizi yakalayacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

50 ülkeden alıcı İstanbul'da

Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, 1.400 metrekarelik alanda ve 450 firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Alanında Avrupa'nın en büyük ikinci organizasyonu olan AYMOD'a 50 civarında ülkeden 2 bini Rus, 8 bine yakın alıcı katılıyor, toplamda 25 bin ziyaretçi bekleniyor.

Spordan deriye, çocuktan kadına her türden ve her yaşa hitap eden ayakkabı ürünlerinin sergilendiği fuarda, 2022-2023 sonbahar-kış sezonu ürünleri ilk kez görücüye çıkıyor.

Açılışına İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Erkan Zandar ile Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çetin'in de katıldığı fuar, 2 Nisan'da sona erecek.