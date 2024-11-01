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5 Milyon Lira Üzerinde Vergi Borcu Olan Mükellefler İlan Edilecek

5 Milyon Lira Üzerinde Vergi Borcu Olan Mükellefler İlan Edilecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 36 bin 806 mükellefi bugün açıklayacaklarını duyurdu. Bakan, borçların tahsili için gerekli işlemlerin yapıldığını ve zor durumdaki mükelleflere taksitlendirme imkanı sunulduğunu belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 36 bin 806 mükellefin bugün ilan edileceğini açıkladı.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefleri bugün açıklayacaklarını belirterek, "Bu alacakların tahsili için gerekli tüm takipleri yapıyor, borcunu ödeme niyetinde olup zor durumdaki mükelleflerimize taksitlendirme yoluyla yardımcı oluyoruz. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığımızın takibi sonucunda maalesef listede yer alan 36 bin 806 mükellefin yüzde 88'inin iflas ettiği veya haklarında iflas kararı olmasa da mal varlığı bulunmadığı tespit edilmiştir. Çok uzun yıllara dayanan bu borçlar zaman aşımına uğrayana kadar devletin yasal kayıtlarında yer almaya devam ediyor. Özellikle sahte belge düzenleyerek haksız kazanç sağlayanlarla mücadelemizi yapay zeka teknolojilerini de etkin kullanarak kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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