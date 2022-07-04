5. İyilik Treni törenle Afganistan'a uğurlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci "İyilik Treni" tarihi Ankara Garı'ndan gerçekleştirilen törenle Afganistan'a doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle düzenlenen "Afganistan İyilik Treni Projesi" çerçevesinde beslenme, giyinme ve sağlık malzemesi taşıyan 'Beşinci İyilik Seferi' için tarihi Ankara Garı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu şu ifadelere yer verdi:

"30 vagondan oluşan iyilik treninde, 8 konteyner ve 22 kapalı vagon içerisinde 599 ton gıda, sağlık, giyimi hijyen malzemesi, battaniye ve çadır yer almaktadır. Diğer trenlerimizde olduğu gibi bu trenimizde 4 bin 168 kilometre yol kat ederek 12 günde Afganistan Turgundi'ye ulaşacaktır. İyilik trenlerindeki yardım malzemeleri, İran İnceburun'u geçerek Türkmenistan Etrek'e kadar Genel Müdürlüğümüze ait vagonlar ile taşınmaktadır. Malzemeler, Etrek'te Türkmen vagonlarına aktarılarak Afganistan'ın Türkmenistan sınır garı olan Turgundi'ye devam etmektedir. İyilik Trenlerinin Türkiye, Afganistan arasındaki seferleri dört ülkenin demiryolu idareleri tarafından gerçekleştirilen önemli bir lojistik operasyonudur. Buradan Türkiye, İran, Türkmenistan ve Afganistan'da iyilik trenlerinin ilerletilmesine destek veren tüm demiryolculara teşekkür ediyorum. Bu yardımların toplanması ve ihtiyaç sahibi Afganistan vatandaşı kardeşlerimize ulaştırılması için yol gösteren Cumhurbaşkanımıza, emek veren, destek olan, katkı sağlayan başta AFAD Başkanlığımız olmak üzere, Türk Kızılay'ımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İyilik treni dua edilerek Afganistan'a uğurlandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi