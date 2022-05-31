5'inci "Doğa Talks" Konferansı - Haberler

Doğa Koleji'nin düzenlediği "Doğa Talks" Konferansı'nın 5'incisi İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı, Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Remzi Sanver ve Yazar Mehmet Şenol'un "Türkiye Futbol Tarihi ve Taraftar Olmak" sunumuyla Doğa Koleji Ataşehir 1 Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Doğa Koleji açıklamasına göre, konferans, tüm Doğa Ailesi'nin çevrim içi katılımına açık olarak düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanver, kendisinin de Doğa Ailesi'nin bir parçası olduğunu belirterek, Doğa Koleji'nin Türkiye'de eğitim sektöründe çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Sanver, "Taraftar olmak denildiğinde tamamen duygusal bir bağ anlaşılır ve nesnelliğinizi kaybedebilirsiniz. Böyle bir kültür de vardır. Her zaman hakemler size karşıdır, her zaman siz haklısınızdır. Bu sadece futbol için değil, insanların bütün hayatla ilişkilerinde bu manada olumsuz bir taraftar olma hali vardır. Ülkenizin başka bir ülke ile sorunu varsa muhakkak sizin ülkeniz doğru yapmıştır. Bu bir insan davranışıdır. Bunu aşabilmemiz gerekir. Bu anlamıyla hiçbir zaman taraftar bir insan olmadım.

Çocuğum arkadaşı ile tartıştığında da 'bakalım kim haklı' demeye çalıştım, Türkiye'nin uluslararası konularında da 'bakalım kim haklı' demeye çalıştım. Aslında spor yöneticisiyken de böyle bakmaya çalıştım. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. 'Taraftar olma fikrine madem bu kadar mesafen var, neden bir spor kulübünde yönetici oldun?' Türkiye'nin tarihsel gelişiminde spor kulüpleri ve bilhassa benim de içinde bulunduğum Galatasaray Spor Kulübü sadece bir spor kulübü olmanın ötesinde bir birikimi yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin futbol tarihine baktığımızda burada Türkiye'nin aydınlanma tarihini görüyorsunuz"

Galatasaray'ın 1905'te kurulduğunu vurgulayan Sanver, Türkiye'nin çok önemli bir aydınlanma geleneklerinden bir tanesi olan Mekteb-i Sultani yani Galatasaray Lisesi'nin olduğunu belirtti.

Sanver, "Eğitim dediğiniz zaman insan zihninin gelişmesi, spor dediğimiz zaman insan bedeninin gelişmesi. Sağlıklı zihin, sağlıklı bedende bulunur. Galatasaray'ın kurulduğu zaman deniliyor ki 'Bizim gayemiz Türk olmayan futbol takımlarını yenmektedir'. Bu basit bir şoven ifade olmayıp dünyadaki en iyileri bu işi nasıl yapıyorsa biz de öyle yapabilmek durumundayız demektir.

Futbol yasaklandığı zamanlarda futbol oynamaya çalışıyorlar. Aynı zamanda bu bir başkaldırıdır. Türkiye'nin futbol tarihine baktığımızda burada Türkiye'nin aydınlanma tarihini görüyorsunuz. Taraftar olmayı dar manada bir aidiyet olarak değil, Türkiye'nin bu aydınlanma birikiminden yana olmak, o birikimden taraf olmak manasında görmek mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'ye futbolu getirenler İngilizler"

Yazar Mehmet Şenol ise Türkiye'ye futbolu getirenlerin İngilizler olduğunu kaydetti.

1890'lardan itibaren İzmir'de ve İstanbul'da futbol ile uğraşanlar sadece İngilizler olduğunu aktaran Şenol, şu ifadeleri kullandı:

"İngilizler ilk kez Yoğurtçu Çayırında kendi aralarında futbol oynamaya başladılar. İstanbul'a futbolun girişi 1900'lü yıllarda bu şekilde olmuştur. İstanbul ve Osmanlı'daki futbolun esas kurucuları; Henry Pirs, Ceymiş, Orest. Fuat Hüsnü Kayacan ise ilk Türk futbolcu. Türklerin ilk kurduğu futbol kulübü 1901'de kurulan Black Stockings (Siyah Çoraplılar). 1900'lerin başında İstanbul'da çayırlar futbolun ana mekanları oldu.

Mekteb-i Sultani avlusu, soyunma odası olarak kullanılan Karacaahmet Mezarlığı, Zeynel Ağa'nın kahvesi, Lazari'nin kahvesi, Beyoğlu'ndaki Beker Mağazası, Yüksekkaldırım'daki Hayden Mağazası, Galata Voyvoda Caddesi'ndeki İngiliz Kooperatifi, Bahçekapı'daki Şişman Yanko'nun dükkanı futbolun ilk 4-5 yılın her anına nakşolmuş unutulmaz mekanlardır. Ülkemizdeki ilk futbol ligi, 1904 yılında İstanbul'da İngiliz James Lafontain tarafından 'İstanbul Futbol Ligi' ismiyle kuruldu."