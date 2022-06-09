5 ilçe belediyesine 730 milyon lira ek bütçe - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 ilçe belediyesine 730 milyon lira ek bütçe

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
5 ilçe belediyesine 730 milyon lira ek bütçe

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısında, 5 ilçe belediyesine toplam 730 milyon 140 bin TL ek ödenek verilmesine karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısında, 5 ilçe belediyesine toplam 730 milyon 140 bin TL ek ödenek verilmesine karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının birinci oturumu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste, 110 gündem maddesi görüşülüp, karara bağlandı. Mecliste, ilçe belediyelerine ek ödenek verilmesi de görüşüldü. Bu çerçevede; Körfez Belediyesi'ne 115 milyon 750 bin TL, Gebze Belediyesi'ne 397 milyon 390 bin TL, Kandıra Belediyesi'ne 29 milyon 750 bin TL, Gölcük Belediyesi'ne 86 milyon TL, Derince Belediyesi'ne 102 milyon TL olmak üzere, toplam 730 milyon 140 bin TL ek ödenek verilmesi kararı oy birliği ile kabul edildi.

Temmuz ayı toplantısının 14 Temmuz perşembe günü yapılması da karara bağlandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title