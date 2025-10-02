5. Ezber Bozan Tasarım Yarışması'nda İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu

İzmir'de, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "5. Ezber Bozan Tasarım Yarışması"nın kazananlarına ödülleri verildi.

Ticaret Bakanlığınca desteklenen organizasyonun ödül töreni, tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, burada yaptığı konuşmada, kentin mobilya sektörünün her zaman üretim için yoğun çaba sarf ettiğini ve önemli derecede ihracat geliri sağlandığını söyledi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç de Türk mobilya sektörünün son 25 yılda tasarım ve kalite açısından dünya ticaretinde kendisinden övgüyle söz ettirdiğini belirtti.

Sektörün başarısının devamlılığı için yarışma ve tasarım etkinliklerinin sürdürülmesinin önemli olduğunu dile getiren Güleç, şunları ifade etti:

"Mobilya, istihdam dostu bir sektör. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler, mobilya sektöründe birbirine rakip olmaya çalışıyor. Türkiye olarak 45 bin üreticimiz ve bu üreticilerin 20 bin firmasıyla dünyada sürekli etkin ve önemsenen bir ülkeyiz. 200 ülkeye ihracat yapıyoruz ve son 20 yılda dolar bazında ihracatımız 17 kat arttı. Dünya mobilya ticaretinde de son 10 yılda 0,5 olan payımız bugün 2,1 seviyelerine çıktı."

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle de tasarımcılarla mobilya sektörünü bir araya getirerek, tasarım kültürünün tabana yayılmasını amaçladıklarını söyledi.

Türk mobilyasının dünya markası olma yolunda önemli ve emin adımlar attıklarını belirten Gürle, katılımcılara teşekkür etti.

Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde 600 başvurunun yapıldığı, ilk 10'a giren katılımcıların ödüllendirildiği yarışmada, profesyonel kategoride "Yo Table" tasarımıyla Alper Gündüz, öğrenci kategorisinde ise "Morphi" tasarımıyla Beyza Tunç ve Selin Yürekli birinci oldu.

Konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılara plaket ve ödülleri verildi.