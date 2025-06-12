49. Hitit Rallisi Türksat Uyduları ile Canlı Yayınlanacak

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Türkiye Ralli Şampiyonası'nın önemli etaplarından 49. Hitit Rallisi, 14-15 Haziran'da Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenecek. Türksat AŞ, ralli etkinliklerini anlık olarak yayınlayarak milyonlarca kişiye ulaştıracak.

Türkiye Ralli Şampiyonası etaplarından 49. Hitit Rallisi, Türksat uyduları üzerinden anlık olarak izleyiciyle buluşturulacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Otomobil Spor Kulübünce (ANOK) düzenlenen ralli, 14-15 Haziran'da Ankara'nın Beypazarı ilçesinde başlayacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın önde gelen etaplarından biri olarak kabul edilen ve gerek katılan sporcu gerekse izleyici kitlesi açısından dikkati çeken ralli, Türksat uyduları aracılığıyla milyonlarca kişiye canlı ulaştırılacak.

Türksat AŞ'nin iletişim desteğiyle "seremonik start", "yarış etapları" ve "ödül töreni" gibi birçok etkinlik anı, şirketin canlı yayın aracıyla, Türksat uyduları üzerinden anlık izleyiciye aktarılacak. Böylece milyonlarca kişi yarış heyecanına televizyon ekranları, dijital platformlar ve sosyal medya yayınları aracılığıyla eş zamanlı ulaşabilecek.

İletişimin aksamaması için uydu internet terminalleri kurulacak

Mobil kapsama alanı dışında kalan yarış güzergahındaki bazı noktalarda da iletişimin aksamaması için Türksat tarafından uydu internet terminalleri kurulacak. Etaplar boyunca kullanılan bu sistemler sayesinde, yarışla ilgili verilerin anlık iletimi, canlı yayın bağlantıları ve teknik koordinasyon kesintisiz olarak yürütülecek.

Yarışın güvenlik planlanması kapsamında, midpoint (ara kontrol) noktasında, Türksat ???Arama Kurtarma Ekibi de görev yapacak.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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