46. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, törenle açıldı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 46'ıncısı düzenlenen "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı" (MODEF EXPO 2022) düzenlenen törenle, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, MODEF Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, İnegöl'ün, ihracatta önemli bir noktada olduğunu söyledi.

İnegöl'ün dış ticaret fazlası vererek diğer şehirler için model olduğunu kaydeden Canbolat, "Çünkü ilçemiz, büyük üretim merkezilerine olan yakınlığı, Gemlik ve Mudanya limanlarıyla olan stratejik bağlantısı, Yenişehir Havaalanı'nın hemen yanında olması gibi avantajlara sahip önemli bir sanayi merkezi üssü konumundadır." dedi.

İlçenin nüfusunun son 10 yılda yüzde 20 artarak 300 bine yaklaştığını ifade eden Canbolat, "İlimiz ekonomisine katma değer oluşturan İnegöl organize sanayi bölgelerindeki 200'ü geçen işletme de, 25 bin civarındaki vatandaşımıza istihdam sağlamaktadır. Bir üretim ve sanayi şehri olan İnegöl ilçemiz, coğrafi konum olarak stratejik bir noktada olup, büyük bir lojistik hareketliliğe ve potansiyele sahip." diye konuştu.

"Rakip ülkeler bizim gibi büyüyemiyor"

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Güleç de Türkiye'nin dünya mobilya sektörü pastasından pay aldığını vurguladı.

Güleç, 700 milyar dolarlık mobilya üretiminin 12 milyar dolarının Türkiye'de yapıldığını aktararak, şöyle dedi:

"Dünyada ilk 10 ülke arasında, ihracatta son 20 yılda 8'inci sıraya yükseldik. Hedefimiz burada durmak değil. Bugün Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkeler de Türkiye mobilyasını alma yolunda ilerliyor. Mobilya hikayesinde çok fazla büyüdük. Rakip olan ülkeler bizim gibi büyüyemiyorlar."

Türkiye'nin mobilyada çok önemli bir noktada olduğunu dile getiren Güleç, "36 bin müteşebbisimiz var ve bunun 12 bini mobilya ihracatı yapıyor, dünya pazarından da pay alıyor." dedi.

"Büyümek için yeni alanlara ihtiyaç var"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ise mobilya sektörünün dünya ihracatındaki payını yüzde 2'ye çıkardığını hatırlattı.

Bunun önemli olduğunu belirten Burkay, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen ne varsa her zaman yanlarındayız. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Büyümek için yeni alanlara ihtiyaç var. Yöneticilerimiz birlik ve beraberlik içinde İnegöllü sanayicilere yeni alanlar açıyor. Bu anlamda İnegöl ciddi projeler yönetiyor." ifadelerini kullandı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ da İnegöl'ün bu yıl 1 milyar 5 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğini aktardı.

Fuar tanıtımını gerçekleştirirken önce İnegöl'ü sonrasında mobilya sektörünü tanıttıklarını vurgulayan Uğurdağ, "Mobilya sektörümüz şehrimize her anlamda katkı sağlayan birinci sektördür. İnegöl bu sene dış ticaret hacmi açısından 1,8 milyar dolar hacme ulaşırken Türkiye'nin 24'üncü en büyük ekonomisi konumuna geldi, 1,4 milyar dolar ihracatla Türkiye'nin 18'inci büyük ekonomisi konumunda. 1 milyar 5 milyon dolarla Türkiye'nin en büyük dış ticaret fazlasını veren bölgesiyiz." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan'ın da katıldığı törende, kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı.

Fuar, 26 Mart Cumartesi günü sona erecek.