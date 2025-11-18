Haberler

450 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, Kasım ayının ilk haftasında yapılan operasyonlarda piyasa değeri 337 milyon TL olan 450,8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gelişmiş risk analiz sistemleri, kesintisiz saha denetimleri ve uluslararası iş birlikleriyle, uyuşturucu ticaretine karşı operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda; İstanbul Havalimanı'nda, piyasa değeri 194 milyon 940 bin TL olan 216,6 kilogram likit esrar, İpsala Gümrük Kapısı'nda, piyasa değeri 142 milyon 863 bin 830 TL olan 234,2 kilogram esrar, yakalandı" ifadeleri kullanıldı.

"Uyuşturucu ticaretine karşı, sıfır tolerans ilkesiyle, mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir"

Yakalanan uyuşturucu maddelerin ilgili ekipler tarafından imha edildiği vurgulanan açıklamada, " 'Yüzyılın küresel felaketi' olarak değerlendirdiğimiz uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi, hedeflerimizin merkezine koyarak aralıksız sürdürüyoruz. Bu kararlı mücadele sonucunda, ülkemiz üzerinden transit olarak geçirilmek istenen 450 kilogramı aşan uyuşturucu madde, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmasıyla yakalandı. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürülmektedir. Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımızın korunması ile gençlerimizin geleceğine sahip çıkılması amacıyla; terörizme ve organize suç örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu ticaretine karşı, sıfır tolerans ilkesiyle, mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" açıklamasında bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
