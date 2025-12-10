Ticaret Bakanlığı: Ocak-kasım döneminde 45 ilde ihracat artışı kaydedildi

TİCARET Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde 45 ilde ihracat artışı gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerine, jeopolitik gerginliklere ve belirsizliklere rağmen 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde 45 ilimizin ihracatı artış göstermiştir. 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracatımız yüzde 3,7 artışla 247 milyar 188 milyon dolara ulaşmış; bu dönemde 31 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünü bir kez daha teyit etmiştir. 2025 yılı Kasım ayında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara ihracatta ilk 5'i oluştururken; Tekirdağ, Sakarya, Mersin, Gaziantep ve Manisa ikinci 5'te yer alarak ülkemizin ihracat performansına güçlü katkı sağlamıştır. Kasım 2025 döneminde İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Tekirdağ illerimiz, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek ülkemizin üretim gücünü ve ihracat kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarı, hem bölgelerimizin dinamizmini hem de Türkiye'nin küresel ticaretteki kararlı yükselişini güçlü biçimde teyit etmektedir. Kasım ayında faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul 4 milyar 459 milyon dolarla birinci, ? Kocaeli 2 milyar 882 milyon dolarla ikinci, Bursa 1 milyar 824 milyon dolarla üçüncü sırada yer almaktadır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"2025 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla; ? Kocaeli 361 milyon dolarlık artışla birinci il, ?Ankara 206 milyon dolarlık artışla ikinci il, Çorum 202 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Bursa 111 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Sakarya ise 110 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır. İstanbul'da ihracatın yoğunlaştığı sektörler; kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (645 milyon 196 bin dolar), örme giyim eşyası ve aksesuarı (453 milyon 259 bin dolar), ?kazanlar ve makineler (440 milyon 547 bin dolar) olurken; Kocaeli'de motorlu kara taşıtları (1 milyar 206 milyon 910 bin dolar), elektrikli makine ve cihazlar (238 milyon 446 bin dolar) ve mineral yakıtlar-mineral yağlar (215 milyon 598 bin dolar) olmuştur. Bursa'da ise en fazla ihracat yapılan ilk 3 fasıl; motorlu kara taşıtları (727 milyon 680 bin dolar), kazanlar ve makineler (341 milyon 847 bin dolar), mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma ürünleri (116 milyon 470 bin dolar) olmuştur. Ticaret Bakanlığı olarak, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracatı önceleyen vizyonumuz doğrultusunda; pazar çeşitliliğini artıran, ürün yapısını güçlendiren ve ihracatçımızın küresel rekabette konumunu sağlamlaştıran çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.