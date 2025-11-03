Haberler

İslam Tahkim Merkezi İstanbul'da Faaliyete Geçti

Güncelleme:


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kuruluş çalışmalarını başlattıkları İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin İstanbul'da faaliyete geçtiğini belirterek, "Sizlerden ricamız, ülkelerinizdeki firmaları buraya yönlendirmeniz, öncelikli bir adres olarak benimsenmesi için yapılacak çalışmalara destek vermeniz ve bu Tahkim Merkezi'ni kullanmaya teşvik etmenizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 41. Toplantısı İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Oturumu'nun açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, tüm dünyada ve bölgede ciddi karmaşa ve belirsizlikler yaşandığını kaydederek, küresel ekonominin daha kırılgan, değişken ve belirsiz bir duruma sürüklendiğini söyledi.

Ülkeler arası ticarette korumacılığın arttığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Böyle karmaşık bir ortamdan ancak bir arada durarak çıkabiliriz. Rabb'imiz Ali İmran suresinde 'Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp, bölünmeyin' diye buyuruyor. Dolayısıyla, böylesine zorlu bir ortamda, İslam alemi olarak fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp, ortak bir tavır almamız, yekvücut hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"İslam Tahkim Merkezi'nin tanıtımına ve çalışmalarına sizlerin desteğini bekliyoruz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, vahdet olmadan rahmet olmayacağını belirterek, Filistinlilere, Suriyelilere, Lübnanlılara ve daha pek çok ülkedeki masumlara ve mazlumlara, ancak bu şekilde yardımcı olunacağını dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, Müslümanların yaptıkları kadar yapmadıklarından da mesul olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Unutmayalım ki birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Bunu sağlamanın en önemli yolu da ticarettir. Çünkü ticaret, en büyük huzur kaynağıdır. Ticaret yapan, ihtilafı konuşmaz, birbirine kötü bakmaz. Bu nedenle, aramızdaki vize ve kota gibi ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız. Bu yönde önemli adımlar attık. İslam ülkeleri arasındaki tercihli ticaret anlaşması nihayet hayata geçirildi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kuruluş çalışmalarını başlattığımız, İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi, İstanbul'da faaliyete geçti. Sizlerden ricamız, ülkelerinizdeki firmaları buraya yönlendirmeniz, öncelikli bir adres olarak benimsenmesi için yapılacak çalışmalara destek vermeniz ve bu Tahkim Merkezi'ni kullanmaya teşvik etmenizdir."

Daha fazla ticaret yapabilmek için sınır geçişlerinin de kolaylaştırılması gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de bu konuda başarılı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Hükümetimizin de onayıyla, Türkiye'nin tüm büyük kara gümrük kapılarını, 'yap-işlet-devret' modeliyle, modernize ettik. Kamu bütçesinden tek kuruş harcanmadı. Bu sayede geçiş hacmi katlanarak arttı. Sınırdaki bekleme süreleriyse yarıya düştü. Bu projemiz, BM tarafından da en iyi proje seçildi ve diğer ülkelere örnek gösterildi. Biz de bunun ardından, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası ile birlikte ortak bir girişim daha başlattık. 57 İslam ülkesindeki kara gümrük kapılarını, modernize etmeyi amaçladık. Sizlerden, bu konuda da destek vermenizi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı yetkili organlarının kararıyla İstanbul'da İslam Tahkim Merkezi'ni kurduklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, merkezin kuruluş sürecini tamamladığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki ticaretin ve yatırımların geliştirilmesi sürecine katkı vermeye hazır hale geldi. Sizlerden istirhamımız, hepimizin ortak kuruluşu olan İslam Tahkim Merkezi'nin tanıtımına ve çalışmalarına sizlerin desteğini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
