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400 yabancı konuğa yerli arı ırk ve ekotipler tanıtıldı

Ekonomi Haberleri

400 yabancı konuğa yerli arı ırk ve ekotipler tanıtıldı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından düzenlenen 47'inci Apimondia Kongresi'nin son gününde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillenmiş tüm arı ırk ve ekotipler, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğimiz tarafından Beykoz Riva'da Bal Ormanları Yerleşkesinde Türkiye...

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından düzenlenen 47'inci Apimondia Kongresi'nin son gününde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillenmiş tüm arı ırk ve ekotipler, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğimiz tarafından Beykoz Riva'da Bal Ormanları Yerleşkesinde Türkiye Arılığı kurularak, yaklaşık 400 yabancı katılımcıya tanıtıldı.

TAB Genel Sekreter Yardımcısı Suat Musabeşeoğlu ve Saha Koordinatörü Alim Tutar, Kongre çerçevesinde teknik tura katılım sağlayan yabancı misafirlere yerli arı ırk ve ekotipleri anlattı.

Yurt dışından gelen 10 otobüs yaklaşık 400 katılımcı gün boyu bilgilendirildi.

Türkiye'nin genetik zenginliği tüm dünyaya tanıtılırken, tura katılan yabancı misafirler, Türkiye'nin yerli arı ırk ve ekotiplerine dair yapılan bilgilendirmelerden memnun kaldıklarını belirterek, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği'ne (TAB) teşekkür ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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