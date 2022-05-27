400 Bin Tona Kadar Şeker İthalatında Gümrük Vergisi Alınmayacak - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karar göre, 'Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar' yürürlüğe girdi. Buna göre, 400 bin tona kadar kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

İthalatta kota ve tarife kontenjanı hakkında karar çerçevesinde şeker ithalatına 400 bin tona kadar sıfır vergili tarife kontenjanı tanımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan şeker ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında karar kapsamında, kamış veya pancar şekeri ithalatında, 400,000 tona kadar gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Karar kapsamında yapılacak ithalat Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ithal lisansıyla mümkün olabilecek.

BAŞVURULAR 10 GÜN İÇİNDE, BAKANLIĞIN WEB SİTESİ ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE YAPILACAK

Tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım esasları Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle belirlendi. Buna göre, açılan tarife kontenjanı, C şekeri tahsisat belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, söz konusu ürünü şekerli mamul üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici firmalara dağıtılacak. Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların 10 gün içinde, bakanlığın web sitesi üzerinden (www.ticaret.gov.tr) elektronik imza ile yapılacak.

Öte yandan, yurtiçi şeker üretimi A ve B kotası adı verilen bir sistemle düzenleniyor ve üreticilere dağıtılıyor. Bu kotalar dışında üretilen ve yurtiçinde pazarlanamayan şekerler C şekeri olarak adlandırılıyor.