40 binaya ruhsat, 95 binaya kullanma izni

TÜİK'in yaptığı "Yapı İzin İstatistikleri" çalışmasına göre Ocak-Mart 2023 döneminde Erzurum'da 40 binaya yapı ruhsatı, 95 binaya da yapı kullanma izin belgesi verildi.

TÜİK'in yaptığı "Yapı İzin İstatistikleri" çalışmasına göre Ocak-Mart 2023 döneminde Erzurum'da 40 binaya yapı ruhsatı, 95 binaya da yapı kullanma izin belgesi verildi.

Erzurum'un yapı ruhsatı istatistikleri değerlendirildiğinde Ocak-Mart döneminde 40 binaya ruhsat verildiği görülürken, daire sayısının 584, toplam yüzölçümün 172 bin 627,65, konut kullanım alanının 64 bin 037,2, konut dışı kullanım alanının 73 bin 657,96 ve ortak kullanım alanının 34 bin 932,49 olduğu görülüyor.

Yapı kullanma izin belgesiyle ilgili rakamlarda ise; bina sayısının 95, daire sayısının bin 237, toplam yüzölçümün 277 bin 135,56, konut kullanım alanının 161 bin 67, konut dışı kullanım alanının 57 bin 671,78 ve ortak kullanım alanının 58 bin 396 olduğu görüldü.

İllere göre yapı izin istatistiklerinin Ocak-Mart verilerine bakıldığında; Türkiye'de belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 16,9 milyon m ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon m ile bir daireli binalar izledi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların daire sayısı %0,7 artarken, bina sayısı %9,2 ve yüzölçümü %2,1 azaldı. - ERZURUM