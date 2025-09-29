4. Uluslararası Sigorta Zirvesi kapsamında düzenlenen sunum ve oturumlarda yapay zekanın sigortacılık sektörü üzerine etkileri tartışılırken, sigortacılığın dijital geleceği konuşuldu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 14. Sigortacılık Haftası kapsamında Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Sigorta Zirvesi" sunum ve oturumlarla devam ediyor.

Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, etkinlik kapsamında "Hayat Dışı Sigortacılıkta Operasyon, Fiyatlama ve Risk Değerlendirmesinin Şekillenmesinde Gelişmiş Teknolojiler, Otomasyon ve Yapay Zekanın Rolü: Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Çınar, sektörde risk ölçümünde yaygın kullanımın geçmiş veriler olduğunu, geçmiş verilerin kullanılmaya devam edileceğini belirterek, yapay zekanın ve makine öğrenimi teknolojilerinin bu alandaki kullanımına değindi.

Yapay zekanın derin öğrenme algoritmaları ve öngörücü analitikle çok katmanlı veri kullanımı elde ettiğine ve daha doğru risk profillerinin oluşmasına katkıda bulunduğuna işaret eden Çınar, şirketin bu alanda sigortalılara fayda sağlayacak bir projeyi başlattığına dikkati çekti.

Teknolojinin sektörü değiştirdiği vurgusu

WTW Kıdemli Direktörü Magdalena Ramada Sarasola da zirvede, "Sigortacılıkta Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka: Yenilik ve Etkinin Güçlü Yolculuğu" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Üretken yapay zekanın sigorta sektörünü ciddi bir şekilde değiştireceğini ifade eden Sarasola, bu teknolojinin sektörde kullanılabilecek birçok özelliği olduğunu da söyledi.

Sunumların ardından "Avrupa ve Türkiye'de Sigortacılığın Dijital Geleceği Üzerine Bir Diyalog: İnovasyon, Regülasyon ve Sigorta Ekosistemleri Arası İşbirliği" başlıklı bir oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan AXA Uluslararası Pazarlar Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Hassan El-Shabrawishi sigorta sektörünün hızla değiştiğini ve yeni teknolojilerin bu alana uygulanması gerektiğini belirtti.

Şirketlerinin teknolojiye uyum anlamında öncü kurumlardan biri olduğunu söyleyen El-Shabrawishi, büyük bir bilgi teknolojileri ekipleri olduğunu ve günceli yakalamak için çalıştıklarını ifade etti.

AXA Türkiye Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken ise hızla ilerleyen teknolojilere karşı sektörün 20 yıl önceki kurallarla ilerleyemeyeceğini belirterek, ekosistemin müşteri ihtiyaçları üzerinden modellerle güncellenmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Hayat ve sağlık sigortacılığında dijital dönüşüm ele alındı

TSB Genel Sekreter Yardımcısı Aysun Yıldız'ın moderatörlüğünde "Dijital Dönüşüm, Hayat ve Sağlık Sigortacılığında Yeni Bir Dönem mi Başlatıyor" temasıyla gerçekleştirilen oturumda ise Avrupa'da iş yeri ve diğer fonlu emeklilik planları için ulusal emeklilik fonları ve benzeri kurumlardan oluşan dernekleri temsil eden PensionsEurope Üst Yöneticisi (CEO) Matti Leppala ve İsviçre Merkezli Swiss Re Hayat ve Sağlık Reasüransı Ürün ve Çözüm Yöneticisi Matt Singleton konuşmacı olarak yer aldı.

PensionsEurope Üst Yöneticisi (CEO) Matti Leppala konuşmasında, bireysel emeklilik ve tasarruf ile ilgili yatırım kararlarında teknolojinin yarar sağlayabileceğini belirtti.

Leppala, yapay zekanın, finansal okuryazarlığı artırmada yardımcı olabileceğini, tasarruf yapmada ve son teklifte bulunmada yol gösterici olabileceğini söyleyerek, "Karmaşık hale gelmesi yatırımcıyı karar vermede zorlayabiliyor. Ne kadar basit hale getirilirse tüketiciye o kadar yardımcı olur." dedi.

Yapay zekanın en net etkisinin verimlilik ve maliyetleri düşürmek olacağına dikkati çeken Leppala, yapay zekanın ve diğer teknolojik gelişimlerin planlama, yatırım riskleri gibi konularda da yardımcı olacağını dile getirdi.

Leppala, emeklilik fonlarında en büyük sorunun kapsam eksikliği olduğunu vurgulayarak, " Teknoloji, kapsam eksikliği konusunda bir şey yapamıyor. Çünkü insanların tasarruf konusundaki sorunlarının çözümü daha farklı." şeklinde konuştu.

"Daha makul fiyatla teklifler yapmamız lazım"

Swiss Re Hayat ve Sağlık Reasüransı Ürün ve Çözüm Yöneticisi Matt Singleton da iş gücünden çıkışların dünyanın birçok yerinde arttığını anımsatarak, "Biz bütün sorunları çözemeyiz, ama hayatımız boyunca tasarruflarımızı nasıl adapte edip yayabileceğimize bakabiliriz. Yani mesele sadece daha uzun süre tasarruf yapmak değil, buna devam etmek." şeklinde konuştu.

Hayatın ilerleyen dönemleri için çözümlerin yeniden düşünülmesi gerektiğini söyleyen Singleton, "Daha makul fiyatla teklifler yapmamız lazım. Hayatın ilerleyen dönemlerinde yaşam maliyetleri artıyor ve sektörün buna karşı önlemler alarak fiyatları düşürmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Sigortacılıkta yapay zeka kullanımı ve dijitalleşmenin fırsatları konuşuldu

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Genel Müdürü Serkan Avcı moderatörlüğünde "Sigorta Teknolojisi Bakış Açısıyla Dijitalleşme: Fırsatlar ve Zorluklar" temasıyla gerçekleştirilen oturumda ise SFS Software & Consultancy CO. Genel Müdürü Onursal Polat, Agito Üst Yöneticisi (CEO) Mutlu Uğursal ve RS Holding Destech Teknoloji Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Bilal Türkmen konuşmacı olarak yer aldı.

Oturumda, sigortacılıkta yapay zeka kullanımının ve dijitalleşmenin nasıl fırsatlar ve avantajları barındırdığı ele alınırken, dağıtım kanallarının şeffaflığı, açık sigortacılık, hasar takip gibi birçok konu konuşuldu.

Zirvenin ilk günü, TSB Başkanı Uğur Gülen'in konuşmasıyla sona erdi. Etkinlik yarın yapılacak sunum ve oturumlarla tamamlanacak.