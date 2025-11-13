4. Uluslararası Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Başarıyla Gerçekleşti

4. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Biruni Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Ergoterapi Yaşamın İçinde, İş Başında" temasıyla düzenlenen kongre, ergoterapinin insan yaşamındaki çok boyutlu etkisini ve toplumsal katılımdaki önemini ele alan geniş bir bilimsel programa sahne oldu.

Organizasyon, Ergoterapi Derneği, Biruni Üniversitesi, Zeytinburnu Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Atlas Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye ve Gülhane yerleşkeleri ile Trakya Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Kongrede ergoterapinin yaşam kalitesi, katılım ve iyilik hali üzerindeki etkileri kapsamlı şekilde ele alınırken, sağlıklı bireyler ve tipik gelişim gösteren çocuklarda koruyucu ve destekleyici ergoterapi yaklaşımları değerlendirildi.

Etkinlikte, engelli, yaşlı ve dezavantajlı bireyler ile atipik gelişim gösteren çocuklarda günlük yaşam aktivitelerine, işe ve serbest zaman etkinliklerine katılımı artırmaya yönelik kanıt temelli müdahaleler masaya yatırıldı. Katılımcılar için yoga, beden farkındalığı, sanat atölyesi ve su içi aktiviteler gibi uygulamalı atölyeler de düzenlendi.

Organizasyonda, "Toplum Temelli Rehabilitasyon", "Ruh Sağlığını Geliştirmede Ergoterapi", "Yardımcı Teknolojiler ve Sanal Gerçeklik" ve "Duyusal, Duygusal ve Davranışsal Regülasyon Yaklaşımları" gibi başlıklarda panel, konferans ve bildiri oturumları gerçekleştirildi.

Üç gün boyunca devam eden etkinliğe yaklaşık 1300 katılımcı, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ve uzman konuşmacı katıldı. Belçika'dan Prof. Dr. Daphne Kos, Hollanda'dan Prof. Dr. Hanneke van Bruggen, ABD'den Doç. Dr. Lauren Foster, Doç. Dr. Alice Zhang ve Prof. Dr. Lisa Mische Lawson gibi uluslararası bilim insanları, kongrede sunumlarıyla yer aldı.

Kongrenin açılış konuşmalarını Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji, Ergoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Hülya Kayıhan ve Dünya Mesleki Terapistler Federasyonu (WFOT) Başkanı Samantha Shann yaptı.

Türkiye'de hem akademik hem de klinik yönden güçlenme yaşandı"

Açıklamada kongredeki konuşmasına yer verilen Kayıhan, ergoterapinin bireyin yaşam kalitesini artırmasında önem taşıyan, insan yaşamının anlamına dokunan, üretkenliği ve katılımı destekleyen bir meslek olduğunu belirtti.

Araştırma ve uygulama arasında köprü kurarak mesleğin geleceğini birlikte şekillendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kayıhan, bu alanda Türkiye'de hem akademik hem de klinik yönden güçlenme yaşandığını aktardı.

Kayıhan, "Biruni Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen bu kongre, ülkemizde ergoterapi alanındaki bilimsel üretim kapasitesini artırmakla kalmadı, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin de önünü açtı. Ergoterapi artık sadece bir meslek değil, yaşamın içinde, iş başında, toplumun merkezinde bir güç." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Adnan Yüksel de üniversitelerin topluma katkı sağlayan bilimsel üretim merkezleri olduğunu ve bilimin, insanın hayatına dokunduğu ölçüde değerlendiğini vurguladı.

Ergoterapinin, bu anlayışın en somut örneklerinden biri olduğunu aktaran Yüksel, "Biruni Üniversitesi olarak, yaşamın içinde aktif rol alan her bilim dalını destekliyoruz. Bu kongre, insanı merkeze alan bilimsel yaklaşımların ülkemizdeki güçlü yansımalarından biri." ifadelerini kullandı.