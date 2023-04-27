Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) tarafından düzenlenen 4. Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı, İstanbul'da başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, petrol ve doğal gaz sektöründe ihtiyaç duyulan teknoloji ve ekipmanın üretim süreçlerinin yerlileştirilmesi hedefiyle yapılan toplantı iki gün sürecek.

Toplantıda, TPAO ile bağlı kuruluşları TPIC ve TP-OTC, petrol-gaz endüstrisine teknoloji ve ekipman desteği veren imalat şirketleri, AR-GE kuruluşları, üniversiteler, sanayi veya ticaret birlikleriyle buluşacak.

Toplantıda, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama-üretim endüstrisinin yerlileştirilmesinde katedilen aşama, kamu-özel sektör iş birliğiyle imza atılan başarı öyküleri ve sektörün ihtiyaçları ele alınacak.

Ayrıca, sondaj ve kuyu tamamlama ekipmanları, üretim sahası ekipmanları, sondaj ve kuyu tamamlama servisleri, teknoloji ve sistemler, TP-OTC açık deniz sondaj servisleri, petrol sahası kimyasalları ve deniz operasyonları temalı oturumlar düzenlenecek.

TPAO, yerlileştirme çalışmaları çerçevesinde 2022 yılında mal ve hizmet alımlarının yüzde 61'ini yurt içinden gerçekleştirdi. "Enerjide Bağımsız Türkiye" hedefine ulaşmak üzere karada ve denizde arama ve üretim çalışmalarına son yıllarda büyük bir ivme kazandıran ve bu çalışmalar kapsamında Karadeniz'de keşfettiği dev doğal rezervlerini 20 Nisan itibarıyla karaya ulaştıran TPAO, teknolojinin yerlileşmesinin yanı sıra sektörün geleceği için insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik attığı adımlarla öne çıkıyor.

Toplantıya videokonferans yöntemiyle katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide yerli kaynak, ekipman ve teknoloji kullanımının arttığını belirterek, "Bizler için en stratejik alanlardan birisi petrol ve doğal gaz sektöründeki teknolojinin yerlileştirilmesidir. Kaynak bizimse, teknoloji de bizim olmalı. Petrol ve doğal gaz arama ve üretim süreçlerinde kullandığımız pek çok ekipmanı bugün artık yerli imkanlarla üretebiliyoruz. Sektörümüz, yeni tedarikçilerin sürece daha fazla entegre olmasıyla daha da büyüyecek ve güçlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Milli Enerji Bağlamında Türkiye Hidrokarbon Sektörü" başlıklı panelde konuşan TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin de petrol endüstrisindeki millileştirme çalışmalarının artarak süreceğine işaret ederek, "Yüksek katma değerli ürünleri yerli ve milli olarak üretme gayretimiz var. 2017 yılında 750 civarında olan yerli tedarikçi sayımız Sakarya Projesi de dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin 500'e yükseldi. Sektörün öncü şirketi olarak hedefimiz yerli ürün kullanımını artırmak, sektöre özgü çözümler üretmek, yerli tedarikçi sayısını 5 bine çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Bilgin, 2017'de 638 milyon lira olan yerli yatırımın 2022'de 7,8 milyar liraya yükseldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek sondaj sayısına ulaştık. 150 sondajı tamamladık, 2023 yılında 207 sondaja ulaşacağız. Bunun sonucunda Türkiye'de ham petrol üretimi iki kat, doğal gaz üretimi on kat arttı. Yurt içi ve yurt dışı toplam üretim bazında baktığınızda, şu anda günde ortalama 180 bin varil üretim yapıyoruz. Bu, tarihi bir rekordur. TPAO, 2002 yılında dünya petrol şirketleri arasında 155'inci sıradayken bugün 60 sıra atlayarak 95'inci sıraya gelmiş bulunuyor. Önümüzdeki on yıl içinde ilk 20 içinde yer almayı hedefliyoruz. Bu, yılda 50 milyar dolar ciro üreten bir TPAO demek."