4 bin 480 aileye 5.3 Milyon destek

DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Aile Destek programı çerçevesinde Düzce'de 4 bin 480 aileye toplam 5 milyon 356 bin lira ödeme yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Aile Destek programı çerçevesinde Düzce'de 4 bin 480 aileye toplam 5 milyon 356 bin lira ödeme yapıldı.

Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelere maddi ve manevi destekler devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde Düzce'de bu programdan faydalandırılan 4 bin 480 haneye ödemeler yapıldı. Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından programdan yararlanan ailelere toplamda 5 milyon 356 bin lira ödeme yapıldı. Hak sahibi aileler ödemelerini PTT şubelerine giderek alabilecek. - DÜZCE