4,5 ton atık yağ ekonomiye geri kazandırıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4,5 ton atık yağ ve 2 bin atık pil ekonomiye geri kazandırıldı.

2018 yılında atık yağ ve pil toplama çalışmalarına başlayan İlkadım Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü bu kapsamdaki faaliyetleri daha da geliştirerek 40. AYPİKUT'u Kalkancı Mahallesi'nde kullanıma sundu.

"Geri dönüşüm alışkanlığını kazandırmayı hedefliyoruz"

2022 yılında AYPİKUT'lar tarafından toplanan 4 bin 500 kilo bitkisel atık yağın biyodizele dönüştürüldüğünü belirten İlkadıım Belediyesi Çevre Mühendisi Ayşegül Akça, 2000 atık pili de Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'ne teslim ederek bertarafını sağladıklarını söyledi. Akça, "Bu makineler sayesinde atık olarak nitelendirilen ürünler geri dönüşüme kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu sayede halkımıza geri dönüşüm alışkanlığını kazandırarak, çevre kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Getir Atığı Al Harçlığı" İlkadım'da hayata geçiyor

Geri dönüşümle Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yenilikçi ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın şimdiki nesli bilinçlendirerek olacağı bilinciyle pandemi sürecinin sona ermesiyle birlikte okullarımızda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz geri dönüşümle ilgili eğitimler vermeyi başladık. Bunun yanı sıra geri dönüşüm alanında 'Getir Atığı Al Harçlığı' projesi ile gençlerimizi ve okul çağındaki öğrencilerimizi bu proje ortak etmek istiyoruz. Bu uygulama ile Sıfır Atık projesine farklı bir boyut kazandıracağız. Bu proje sayesinde genç neslimizin çevreye duyarlı olmasına katkı sağlarken, bu sayede gelecek nesillere de daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Atık yağların ve atık pillerin toplanmasına imkan sağlayan AYPİKUT'lar geri dönüşümle birlikte tabiatın kirlenmesine engel olunduğu gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Bu vesile projemize destek veren İlkadımlı vatandaşlarımıza geri dönüşüme olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi