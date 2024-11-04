Üye Girişi
Haberler

36. UNICERA Fuarı Açıldı: Seramik Sektörü İhracatta Hedeflerini Büyütüyor

36. UNICERA Fuarı Açıldı: Seramik Sektörü İhracatta Hedeflerini Büyütüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 36. UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı'nın açılışında seramik sektörünün Türkiye için önemli bir değer olduğunu vurguladı. 2022 yılında 2,5 milyar dolarlık üretim ve 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, uluslararası alanda büyük başarılar elde ediyor.

Bu yıl 36'ıncısı düzenlenen UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Seramik sektörümüz geçtiğimiz yıl 2,5 milyar dolarlık üretim ve 1,3 milyar doların üzerindeki ihracatıyla Türkiye'ye değer kattı. Seramik kaplama malzemeleri üretiminde Avrupa'da 3'üncü, dünyada 10'uncu sıradayız" dedi.

UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı, bin 200'den fazla markayı ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Fuarın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmada seramik sektörünün son 22 yılda üretim hamlesinden payını aldığını ifade ederek, "Seramik sektörümüz geçtiğimiz yıl 2,5 milyar dolarlık üretim ve 1,3 milyar doların üzerindeki ihracatıyla Türkiye'ye değer kattı. Bugün seramik kaplama malzemeleri üretiminde Avrupa'da 3'üncü, dünyada 10'uncu sıradayız. Seramik karoda Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın 5'inci, seramik sağlık gereçlerinde Avrupa'nın 2'inci, seramik sofra ve süs eşyalarında dünyanın 9'uncu büyük ihracatçısıyız. Ülkemizi küresel pazarlarda başarıyla temsil eden firmalarımızı başarılarından dolayı kutluyorum. Müteşebbislerimizi altyapısı hazır, planlı ve sürdürülebilir üretim tesisleriyle buluşturmak için Kütahya ve Yozgat'ta seramik sektörüne özel iki OSB kurduk. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Seramik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son 22 yılda seramik sektöründe gerçekleştirilen toplam 138 milyar lira sabit yatırım tutarındaki 517 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 39 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Bu doğrultuda seramik ve refrakter sektöründe inovatif projelere imza atan 15 Ar-Ge, 4 tasarım merkezi ve 18 teknopark firmamıza Ar-Ge teşviklerimizden yararlanma imkanı sunuyoruz" dedi.

"Fuarın 2 milyar dolar ihracat hedefine erişmesini hızlandıracaktır"

Fuarda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kacır, "Seramik sektörü Türkiye'nin katma değerli üretim yapan sektörlerinin başında geliyor. Bu fuarda yüzlerce firmamız, pek çoğu Ar-Ge ve inavasyona dayalı ürünlerini sunuyor. Bu fuarın seramik sektörümüzün 2 milyar dolar ihracat hedefine erişmesini hızlandıracaktır. Biz de her zaman sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz. Önümüzde yeşil dönüşüm ajandası var. Bu sektörde üretimde karbon emisyonlarını azaltacak projeleri hızlandırmayı düşünüyoruz. Dijital gelişim ile verimliliğin yükselmesini amaçlıyoruz. Hem yatırım teşviklerimiz hem de Ar-Ge desteklerimizle iftihar kaynağımız olan Türk seramik sektörümüzün küresel yolculuğunu adım adım güçlendireceğiz" diye konuştu.

Bakan Kacır, daha sonra beraberindeki heyet ile stantları gezdi. Vatandaşlarla sohbet de eden Kacır, fuarın standlarının çok ilginç ve güzel olduğunu, bir iç mimar için oldukça etkileyici olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı

Belediye başkanını öldüren katil zanlısı tanıdık çıktı

 Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Kayyum gerginliği! Polise yumruk attı, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi

Ahmet Türk'ün koltuğuna oturur oturmaz ilk talimatı verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 4 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! 2025 IMEI AÇTIRMA ÜCRETİ! IMEI açtırma ücreti ne kadar olacak? IMEI ücreti belli oldu! Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hangi partiden? Hilmi Şen ne zaman göreve başladı? Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? MAÇ BİLETİ AL! 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım okullar, iş yerleri ve üniversiteler yarım gün mü, tatil mi? 2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret tahminleri! ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? Amerika Birleşik Devletleri seçimleri yarın mı yapılacak? MASTERCHEF PİZZA TARİFİ | Pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler? 2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK? A ve B Sınıfı Ehliyet harçları BARAJ DOLULUK ORANI 4 KASIM | İSKİ baraj doluluk oranı seviyesi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.