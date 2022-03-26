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344 maden sahası ihale edilecek

AA - Firdevs Yüksel - Ekonomi
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344 maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 344 maden sahası ihale edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 344 maden sahası ihale edilecek.

MAPEG'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihaleye ilişkin bilgiler, ilanın yayın tarihinden itibaren en az 15 gün süreyle MAPEG internet sitesinde duyurulacak.

İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

Gazete, Petrol, Enerji, Maden, Ekonomi, Haberler

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