33 ülkeden 300 yabancı alıcı Bursa firmalarıyla görüştü - Haberler

Türkiye'de bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 80'ini tek başına gerçekleştiren Bursa, ihracat odaklı projelerini sürdürüyor. 2 ayrı UR-GE Projesi çerçevesinde 33 ülkeden yaklaşık 300 yabancı alıcı Bursalı firmalarla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projesi, firmaların ihracat odaklı büyümesine ivme kazandırmaya devam ediyor. BTSO'nun liderliğinde düzenlenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) ile hem ihracatını hem de katma değerli üretimini artırıyor. UR-GE üyesi 75 firma, BTSO Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen B2B organizasyonunda yabancı alıcılarla bir araya geldi.

Dünyanın dört bir yanından katılım

Programa, dünyanın dört bir yanından sektör temsilcisi katıldı. Rusya, Özbekistan, Fas, Cezayir, Kazakistan, İngiltere, İspanya, Polonya ve Sırbistan gibi birçok ülkeden firma, Bursalı sektör temsilcileriyle işbirliği masasında buluştu. 2 gün süren programda Bursalı firmalar, yabancı müşterilerle yaklaşık bin 100 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

"Ürünlerimizi tüm dünyada satıyoruz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, iki yıllık bir aradan sonra tekrar alım heyeti programlarına başladıklarını söyledi. Bebe-çocuk ve giyim sektöründe 33 ülkeden yaklaşık 300 alıcıyı BTSO'da misafir ettiklerini kaydeden İsmail Kuş, "Pandemi etkilerinin zayıflamasıyla birlikte kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Özellikle bebe ve çocuk giyim sektörü belli başlı ülkelerin tekelinde gidiyordu, farklı bölgelere çok fazla ürün satılamıyordu. Yaptığımız çalışmalar ile 20'nin üzerinde ikili iş görüşmesi düzenledik ve ciddi bir tanıtım ağı ile beraber dünyanın her yerine ürün satar hale geldik. Ürün ve ülke çeşitliliğini de artırarak oluşacak krizlerin etkilerini en aza indirmeyi sağlıyoruz." dedi.

BTSO UR-GE üyesi Ezgi Danişmend Çetinel, proje çerçevesinde gerçekleştirilen B2B görüşmelerine 2. kez katıldığını belirterek, "Daha önce geldiğimizde buradaki ikili görüşmeler sonucunda bizi ziyaret eden müşterilerimiz oldu ve bu görüşmelerimiz siparişe dönüştü. Burada yaptığımız görüşmelerde müşterilerimiz memnuniyetlerini dile getirdiler bu da bizi motive etti. Yeni görüştüğümüz müşterilerle de ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Ziyaretçilerimizi kendi iş yerimizde de ağırlamak için organizasyonlarımızı yapıyoruz. Görüşmelerden son derece memnun kaldık." diye konuştu.

BTSO UR-GE üyesi Mahmut Gülmez, dünyadaki ekonomik sıkıntılara rağmen ürünlerine çok yüksek bir ilginin olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir organizasyon gerçekleşti. BTSO çatısı altında güzel bir organizasyona imza atıldı. Görüşmelerimiz oldukça verimli geçti. Ağırlıklı olarak Cezayir ve Rusya gibi ülkelerden olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden müşterilerimiz ile görüştük. Bu görüşmelerden güçlü ticaret bağlantıları oluşacağına inanıyorum. Bizlere bu imkanı sağlayan BTSO'ya teşekkür ediyorum." dedi.

"Yüksek bir katılım var"

B2B etkinliğine Sırbistan'dan katılan David Kusmut, Bursa'yı ilk defa ziyaret ettiğini ve katıldığı ticari görüşmelerinin oldukça olumlu geçtiğini belirterek, "Bursa ürün kalitesi ve ülkemize olan yakınlığıyla tercih sebebimiz oldu. Burada yüksek bir katılım var. Ürün kaliteleri de çok iyi, bundan sonraki etkinliklere de katılmayı planlıyorum." diye konuştu.

B2B etkinliğine Kazakistan'dan katılan Ali Kerimov, kendileri açısından bu tarz etkinliklerin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Ürünlerin kumaş kalitesi çok yüksek, görüşmelerimiz çok iyi geçti. Burada ikili iş görüşmelerimizi gerçekleştirmemizi sağlayan BTSO'ya teşekkür ediyorum." dedi.

Özbekistanlı Bagira Aytimbetova ise Bursalı firmaların ürünlerinin çok çeşitli olduğunu belirterek, "Buradaki genel organizasyondan ve görüşmelerden çok memnun kaldık. Ocak ayında da buraya gelmiştim ve çok memnun kalmıştım. Ürünlerin kumaşı ve kalitesi çok iyi olduğu için Özbekistan'da Türk ürünleri çok tercih ediliyor." diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi