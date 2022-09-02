3. OSB toplantısında çalışmalar değerlendirildi
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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı yapıldı.
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında 3. Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) toplantısı yapıldı.
Toplantı, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı da 3. OSB kurulumunun alt ve üst yapı çalışmaları değerlendirildi. Vali Kızılkaya "3. OSB'nin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi