3. OSB toplantısında çalışmalar değerlendirildi Ekonomi Haberleri Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı yapıldı. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında 3. Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) toplantısı yapıldı. Toplantı, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı da 3. OSB kurulumunun alt ve üst yapı çalışmaları değerlendirildi. Vali Kızılkaya "3. OSB'nin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Organize Sanayi Bölgesi Bilecik OSB Ekonomi Haberler

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