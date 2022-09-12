Son dakika haberleri... Özel düzenekle kayıt dışı akaryakıt satışına operasyon

TİCARET Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nca, akaryakıt kaçakçılığına yönelik 3 ilde 4 akaryakıt istasyonuna düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kayıt dışı akaryakıt satışı sağlayan özel düzenekler tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerini yürüten Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi ile Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Konya, Aksaray ve Amasya'da 4 ayrı akaryakıt istasyonuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

SAHTE DÜZENEKLE SATIŞ

Konya'nın Karatay ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, akaryakıt tankeri kullanılarak numaratörlü sayaç üzerinden kayıt dışı akaryakıt satışı yapıldığı, yapılan bu satışlar için talep üzerine sahte akaryakıt fişi düzenlendiği, giderlerini yüksek göstermek isteyen mükelleflere komisyon karşılığı fiş düzenlenmediği belirlendi. Yapılan aramalarda yazarkasa versiyon değişikliğinde kullanılan el terminali ile sahte fiş düzenlemede kullanılan bilgisayarlar, yazar kasa ve çok sayıda sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Sahte düzenekle usulsüz gelir elde etmeye çalışılan istasyonda ayrıca ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve pompalı tüfek gibi pek çok silah da ele geçirildi.

PARALEL ÇALIŞAN POMBA BEYNİ

Aksaray'da ise iki adreste operasyon yapıldı. İlk operasyonda, akaryakıt istasyonunun çatı katında 6 bin 160 paket kaçak sigaraya el konuldu. İkinci operasyonda ise başka bir akaryakıt istasyonunda, otomasyon ve yazar kasalara müdahale edilerek kayıt dışı akaryakıt satışı yapıldığı ortaya çıkarıldı. Aramalarda istasyonda gizlenmiş vaziyette satış sistemine paralel çalışan pompa beyni ve arabirim ünitesi bulunarak kayıt dışı satış için kullanılan bilgisayar ve yazar kasaya el konuldu.

CEP TELEFONU İLE SATIŞ VERİLERİNE MÜDAHALE

Son olarak Amasya'nın Merzifon ilçesindeki istasyonda yapılan operasyonda cep telefonu ile kontrol edilen ve kablosuz internet alıcısı bulunan düzenekler ortaya çıkarıldı. İstasyon tanklarındaki yakıt seviyesi hakkında otomasyon sistemine yanlış veri gönderildiği tespit edildi. Ayrıca cep telefonu ile sisteme müdahale edildiği ve böylece satış verilerinin silindiğini saptandı. 3 ilde gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda ele geçirilen eşya, düzenek ve belgelere el konuldu. İlgililer hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.