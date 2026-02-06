Haberler

3 harfli marketin deposunda büyük skandal: Uyuz olan çalışanlar var

Güncelleme:
Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren ŞOK Market'in Trabzon Deposu'nda çalışan işçiler iş bıraktı. Çalışma koşulları ve ücret politikalarına tepki gösteren çalışanlar, "Havalandırma yok, toz pislik içinde çalışıyoruz. Uyuz olanlar var. Devletin verdiği 28 bin TL'nin üstüne 509 TL koyup iyileştirme diyorlar. Bizi tehdit ediyorlar, ya çalışın, ya gidin" diye isyan etti.

ŞOK Market'in Trabzon Deposu'nda işçiler isyan bayrağını çekti. İşçiler, çalışma alanlarında yeterli havalandırma bulunmadığını, yoğun toz ve hijyen sorunları nedeniyle sağlık problemleri yaşadıklarını ifade ettiler. İşçiler, bazı çalışanlarda uyuz vakalarının görüldüğünü de ifade ettiler.

ÜCRET TEPKİSİ: 509 TL'Yİ İYİLEŞTİRME DİYE SUNUYORLAR

İşçiler, ücret artışlarına da tepki gösterdi. Devlet tarafından belirlenen 28 bin TL'lik asgari ücretin üzerine yalnızca 509 TL eklenerek bunun "iyileştirme" olarak sunulduğunu belirten çalışanlar, yapılan artışın yaşam koşulları karşısında yetersiz kaldığını dile getirdi.

"YA ÇALIŞIN YA GİDİN"

Depo çalışanları, taleplerini dile getirdiklerinde baskıyla karşılaştıklarını öne sürdü. İşçiler, yöneticiler tarafından "Ya çalışın ya gidin" şeklinde tehdit edildiklerini iddia ederek yaşananlara tepki gösterdi.

Abdullah Karlıdağ
