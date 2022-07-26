3 bin rakımlı zirveye kafe HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle batı standartlarını aratmayan kafe yapılacağı belirtildi. HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle batı standartlarını aratmayan kafe yapılacağı belirtildi. Hakkari Valiliği sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, "Valiliğimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve DAKA işbirliğiyle Mergabütan Kayak Merkezimizin 3 bin rakımındaki zirvesine sporcularımızın hizmetine sunulmak üzere kafe yapılıyor. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" denildi. - HAKKARİ İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Ekonomi Haberler

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