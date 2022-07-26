3 bin rakımlı zirveye kafe - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 bin rakımlı zirveye kafe

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
3 bin rakımlı zirveye kafe

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle batı standartlarını aratmayan kafe yapılacağı belirtildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle batı standartlarını aratmayan kafe yapılacağı belirtildi.

Hakkari Valiliği sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, "Valiliğimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve DAKA işbirliğiyle Mergabütan Kayak Merkezimizin 3 bin rakımındaki zirvesine sporcularımızın hizmetine sunulmak üzere kafe yapılıyor. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" denildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title