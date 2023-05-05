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3 bin rakımda koyun ve kuzuların buluşması

3 bin rakımda koyun ve kuzuların buluşması

Ekonomi Haberleri

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan karlı Süphan Dağı'nın 3 bin rakımlı eteklerinde koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan karlı Süphan Dağı'nın 3 bin rakımlı eteklerinde koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

Tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Adilcevaz ilçesinde havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvan sürülerinin yaylalara yolculuğu da başladı. Süphan Dağı'nın 3 bin rakımlı bölgesinde otlatılan koyunların kuzularıyla buluşması renkli görüntüler oluşturdu. Kokularından annelerini bulan kuzular, süt emmenin ardından yeniden ayrılıyor.

Ekrem Arvas isimli vatandaş, hayvancılığın zor bir iş olduğunu belirterek, "Hayvancılık emek ve sabır ister. Aynı zamanda zevklidir. Kış aylarında köyde yaşıyoruz, yazın ise Süphan Dağı'nın eteklerindeki yaylaya çıkıyoruz. Yüksek rakımlı bu yerlerde hayvanlarımızı otlatıyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Süphan dağı Adilcevaz Bitlis Ekonomi Haberler

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