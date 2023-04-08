3 bin 64 kişinin aylığı hesaplara yatırıldı

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 3 bin 64 kişinin aylık ödemelerini gerçekleştirdi.

Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelerin aylık ödemeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanıyor. Bu çerçevede Nisan ayında SYDV tarafından 2022 Sayılı Kanun dahilinde aylık bağlanan bin 712 kişiye 3 milyon 471 bin 541 lira yaşlı aylığı, bin 245 kişiye 2 milyon 487 bin 536 lira engelli aylığı ve 107 kişiye 173 bin 423 lira engelli yakını aylığı ödemeleri yapıldı. - DÜZCE