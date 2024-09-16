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29. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı Umut Verici Sonuçlar Doğurdu

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Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen 29. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı'na 55 firma katılım gösterdi. Durgunluğa rağmen fuar, toplamda 225 milyon TL ciro elde edilmesiyle olumlu sonuçlar sağladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen 29. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı, 5-8 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi.

55 firmanın katılımıyla gerçekleşen fuarın, tarım sektöründeki durgunluğa rağmen umut verici sonuçlar doğurduğu ifade edildi. Katılımcı firmalardan alınan geri bildirimler ışığında fuar süresince yapılan satışların sektör için olumlu bir tablo çizdiği belirtildi. Fuara yaklaşık 10 bin kişi katılım gösterirken, firmalar toplamda 225 milyon TL ciro elde etti. Fuara katılan firma ve ziyaretçilere vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Etkinlik Ekonomi Güncel Tarım Söke

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