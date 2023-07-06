29. Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı Başladı

LANZHOU, 6 Temmuz (Xinhua) -- 29. Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı, Perşembe günü Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'da başladı. Beş gün sürecek etkinlik daha fazla işletme ve yatırımcıyı kendine çekerken, dışa açılımı ve işbirliğini vurgulamayı amaçlıyor. Yerel yetkililere göre, bu yılki fuara kayıtlı ziyaretçi sayısının 40.000'i aşması bekleniyor. Öte yandan fuara yurtiçi ve yurtdışından 1.600'den fazla işletme katılacak. Fuar organizatörleri, Suudi Arabistan ve Tayland'ın bu yılki fuara onur konukları olarak davet edildiğini söyledi. Fuarda ayrıca forumlar, iş tanıtımları, müzakere ve ticari faaliyetler de yer alacak. İlki 1993 yılında düzenlenen ve Çin'in kuzeybatısındaki açılım için bir pencere görevi gören fuar, Kuşak ve Yol ekonomik ve ticari işbirliği için de önemli bir etkinlik haline geldi.

LANZHOU, 6 Temmuz (Xinhua) -- 29. Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı, Perşembe günü Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'da başladı.

Beş gün sürecek etkinlik daha fazla işletme ve yatırımcıyı kendine çekerken, dışa açılımı ve işbirliğini vurgulamayı amaçlıyor. Yerel yetkililere göre, bu yılki fuara kayıtlı ziyaretçi sayısının 40.000'i aşması bekleniyor. Öte yandan fuara yurtiçi ve yurtdışından 1.600'den fazla işletme katılacak.

Fuar organizatörleri, Suudi Arabistan ve Tayland'ın bu yılki fuara onur konukları olarak davet edildiğini söyledi.

Fuarda ayrıca forumlar, iş tanıtımları, müzakere ve ticari faaliyetler de yer alacak.

İlki 1993 yılında düzenlenen ve Çin'in kuzeybatısındaki açılım için bir pencere görevi gören fuar, Kuşak ve Yol ekonomik ve ticari işbirliği için de önemli bir etkinlik haline geldi.