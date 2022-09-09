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285 maden sahası ihale edilecek

Ekonomi Haberleri

285 maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 285 maden sahası ihale edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 285 maden sahası ihale edilecek.

MAPEG'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 285 maden sahası kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale edilecek.

İhalesi yapılacak sahalara ilişkin bilgiler, ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süreyle MAPEG'in internet sitesinden duyurulacak.

Sahalar için başvuru belgeleri ilan edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda İhale Komisyonu'na elden teslim edilecek. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İhale teminatı, taban ihale bedelinden ve kapalı zarf teklif bedelinin yüzde 20'sinden az olamayacak.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

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