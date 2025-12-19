28. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni yapıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 2,5 yılda sadece tüketicinin korunmasına yönelik alınan tedbirlerin denetlenmesiyle 6,8 milyar lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Bakan Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) yapılan 28. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Bolat, buradaki konuşmasında, temel hedeflerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda Türkiye'de ticaretin gelişmesini, kolay ve güvenilir şekilde yapılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak "bilinçli tüketici", "basiretli satıcı-tüccar" ve "adil ve rekabetçi bir piyasa" anlayışı doğrultusunda ilgili kurumlarla çalışmalar yürüttüklerini, önemli düzenlemeler yaptıklarını anlatan Bolat, bu yıl başta yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile zincir marketler olmak üzere fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yoğun denetimler yaptıklarını ifade etti.

Bolat, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik doğrultusunda yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin, fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Bakanlığa aktarmakla yükümlü olduğunu anımsattı.

Reklam Kurulu aracılığıyla tüm televizyon, radyo, yazılı basın ve internet reklamlarının titizlikle denetlendiğine işaret eden Bolat, "Bu nedenle Kurulun çalışmaları giderek artan bir öneme sahip. Göreve geldiğimizden bu yana 2,5 yıllık sürede Reklam Kurulu, kendisine iletilmiş şikayetleri birebir inceleyerek aldığı kararlar sonucunda 593 milyon lira idari para cezası uyguladı." dedi.

Bolat, giyim, ayakkabı, saraciye, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan ve temizlik maddeleri gibi hayati ürünlerde "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.

Bu çalışmalarda ulaşılan sonuçları da aktaran Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"2011 yılında yüzde 32 olan denetlediğimiz ürünlerdeki güvensizlik oranı, yaptığımız bu etkin çalışmalarla yüzde 1,1'e kadar düşürülmüştür, bu çok önemli bir başarıdır. Ayrıca bazı e-ticaret platformlarında satılan farklı ürün gruplarına yönelik denetimler ve laboratuvar analizleri neticesinde, insan ve kamu sağlığının korunması ve tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamak noktasında, ayakkabı, oyuncak, saraciye gibi ürünlerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithalat aracılığıyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında ülkemize getirilmesi de kısıtlanmıştır."

Bolat, yürüttükleri çalışmalar kapsamında tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler nedeniyle 2,5 yılda 4,7 milyar lira ceza verildiğini de söyledi.

Bu dönemde, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda 100 milyon lira, il ticaret müdürlükleri denetimlerinde de 1,4 milyar lira ceza kesildiğini belirten Bolat, "Son 2,5 yılda sadece tüketicinin korunmasına yönelik aldığımız tedbirlerin denetlenmesiyle 6,8 milyar lira idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

"Tüketici hakem heyetleri 2,5 yılda 2 milyon dosyayı sonuca bağladı"

Bolat, Türkiye'de 211 noktada tüketici hakem heyetlerinin çalışmalar yürüttüğünü, bu heyetlerin ortalama karar alma süresinin 94 güne düşürüldüğünü, yeni reformlarla bu sürenin 90 günün altına indirileceğini bildirdi.

Bu heyetlerin bugüne kadar 19 milyon başvuruyu karara bağladığını belirten Bolat, "Tüketici hakem heyetlerinde de son 2,5 yılda yaklaşık 2 milyon dosya sonuca bağlanmıştır, bunun tutarı 21 milyar liradır." dedi.

Bolat, Bakanlık olarak ikiz dönüşüm kapsamında yenilenmiş ürün sistemi konusunda bir yönetmelik çıkarttıklarını, bu yönetmeliğin Dünya Bankası ile Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı (ICPEN) tarafından düzenlenen yarışmada ödüle layık görüldüğü söyledi.

Mesafeli sözleşmelerden tüketici kredisi sözleşmeleri yönetmeliklerine kadar birçok alanda düzenleme yaptıklarına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Şu anda Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalıştığımız son bir alan, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği değişiklik taslağıdır. Bu konuda hazırladığımız taslağı da görüşe açtık. İlgili kurum ve kuruluşlardan görüşler geldikten sonra bu konuda gerekli düzenlemeyi tereddüt etmeden yapacağız. Özellikle şans oyunları reklamları ve elektronik sigara gibi birçok sıkıntılı alanlarda ciddi yaptırımlar getireceğiz. Diğer taraftan yılbaşı indirimleri, yeni yıl fırsatları, 'efsane kasım' gibi çeşitli adlar adı altındaki kampanyalar ve indirimli satış reklamlarını da çok yakından takip ediyoruz. Bu konudaki bütün aldığımız tedbirleri, varsa cezai kararları düzenli olarak kamuoyumuzla paylaşıyoruz. İnanıyoruz ki güçlü şekilde korunan tüketicimiz, gelişen Türkiye'nin teminatıdır."

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber de ürünlerini ön plana çıkarmak isteyen firmaların yoğun rekabet ortamına girdiğini, bu nedenle tüketicilerin korunmasının önem taşıdığını söyledi.

Bakan Bolat, konuşmaların ardından "28. Geleneksel Tüketici Ödülleri" kapsamındaki ödülleri takdim etti.

Bu kapsamda, "bilimsel çalışma", "yazılı basın", "radyo-televizyon programı", "bilinçli tüketici", "tüketici özel" ve "tüketici memnuniyetini ilke edinen firma" kategorilerinde gazetecilerden akademisyenlere, firmalardan tüketicilere kadar 26 kişi ve kuruma ödül verildi.

Bolat, "bilinçli tüketici olmak" konulu ortaokullar arası resim yarışması kapsamında dereceye giren öğrencilere de ödüllerini verdi.

Törende, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da "Tüketici Özel Ödülü"nün sahibi oldu.