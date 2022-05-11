25 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan 25 bin işçiyi kapsayan 5'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Öz-Sağlık İş Sendikası arasındaki 5'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi imza törenine Bakan Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Öz-Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı. Bakan Yanık, bakanlığının son 20 yılda dünya klasmanında sosyal hizmet faaliyetleri veren bir hüviyete kavuştuğunu belirterek, "85 milyona hizmet üreten bir bakanlığız. Kuşkusuz bu özveriyi beklerken arkadaşlarımızın özlük haklarını iyileştirmemiz gerektiğinin her zaman farkında olduk ve bunun için hem bakanlık olarak hem hükumetimiz olarak imkanları olabildiği kadar zorladık. Bu anlamda hem Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız olarak çalışan arkadaşlarımıza sağlayabileceğiniz imkanları maksimum ölçüde onların lehine olmak üzere değerlendirdik. Biz hep aynı saftayız, biz hep aynı düzlemdeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çalışan, emekçi, hizmet alan, hizmet veren tarafları olarak hepimizin eşit, adil, refah düzeyinden faydalanan, payına düşeni alan vatandaşlar olması için uğraşıyoruz. Hükümetlerimiz olarak 20 yıldır bunun için aralıksız çalışıyoruz" dedi.