230 beygirlik Hyundai TUCSON "hybrid" Türkiye'de - Haberler

Geçen yıl benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunulan Hyundai TUCSON, şimdi de alternatif yakıt ekonomisi için hibrit motor seçeneği ile satışa sunuluyor.

Şirket açıklamasına göre, kullanışlı özelliklere, sportif tasarıma ve hibrit teknolojine sahip otomobilin tavsiye edilen satış fiyatı ise 1 milyon 210 bin TL olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Hyundai'nin otomotiv sektöründeki en geniş elektrikli güç aktarma organları yelpazesine sahip bir marka olduğunu belirterek, "Hafif hibrit, hibrit ve plug-in hibrit gibi birden fazla alternatif sunan TUCSON'u, ülkemizde benzinli ve dizel motorların haricinde hibrit seçeneğiyle de satışa sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni modelimiz, ilerici tasarımı ve son teknoloji güç aktarma sistemi yelpazesiyle, Türk tüketicisinin en beğendiği modellerden biri olmaya aday. Markamızın imajına ve SUV satışlarımıza katkı sağlayacağından emin olduğumuz TUCSON modelimizden 2022 yılında araç bulunabilirliğine bağlı olarak toplam 12 bin adet satmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hyundai TUCSON, ilk kez 2004 yılında tanıtılmış ve 2021 yılında da dördüncü jenerasyonuna ulaşmıştı. Satışa sunulduğu 18 yıldan bu yana 8 milyondan fazla satışla markanın en çok satan SUV modeli olan TUCSON, Türkiye'de de en çok talep edilen SUV'lar arasında yer alıyor. Segmentinde benzinli ve dizel motorların haricinde plug-in hibrit, hibrit ve dizel 48 volt hafif hibrit sunan ender bir model olan TUCSON, Türkiye'de ise benzinli hibrit versiyonuyla elektrifikasyona giriş yapıyor.

"Sensuous Sportiness" tasarım kimliğine göre tasarlanan ilk Hyundai SUV modeli olan TUCSON, parametrik gizli farları ve gündüz LED farlarıyla karanlıkta bile "kusursuz" bir aydınlatma ve dış görünüm sunuyor. Güçlü bir ilk izlenim sağlayan ön farlar, aracın ızgarasına yerleştirilmiş bulunuyor. Farlar kapatıldığında da aracın önü tamamen siyah ve koyu bir hale dönüşüyor. En son teknolojiye sahip, yarım aynalı aydınlatma teknolojisi sayesinde DRL'ler açıldığında ızgaranın koyu krom görünümü, mücevher benzeri şekillere dönüşerek göz alıcı bir hale dönüşüyor. TUCSON'un sofistike ve ferah iç mekanı, düzenli şekilde organize edilmiş bir evin odasına benziyor. Orta ön panodan arka kapılara kadar sürekli akıcı, ikiz gümüş renkli çizgiler, birinci sınıf plastik ve deri kaplamalarla birleştirilmiş.

230 beygirlik hibrit

TUCSON, kullanıcılara gelişmiş ve tamamen özelleştirilebilir bir dijital deneyim sağlarken özellikle 10,25 inç dokunmatik multimedya ekranıyla konsolun merkezini belirgin şekilde dolduruyor. Krell imzalı 8 hoparlörle desteklenen multimedya sisteminde müzik dinleniyor. Tam dokunmatik ekranlı bir konsola sahip ilk Hyundai modeli olan TUCSON, iç mekandaki yüksek kaliteli yumuşak dokunuşlu malzemeleriyle de görünümünü ve hissiyatını yeni bir seviyeye yükseltiyor. Havalandırma ızgaraları ise kapılardan başlayıp orta konsola doğru akıyor.

Benzinli 1.6 litre T-GDI motor, dünyanın ilk Sürekli Değişken Valf Süresi (CVVD) teknolojisine sahip bulunuyor. CVVD, motor performansını ve yakıt verimliliğini optimize ederken aynı zamanda çevre dostu bir sistem anlamına geliyor. Valf açılma süresini değiştirebilen sistem, performansı yüzde 4, yakıt verimliliğini yüzde 5 artırırken emisyonları da yüzde 12 azaltıyor. Daha fazla performans ve daha az emisyon için geliştirilen 1.6 litre turbo motor, tek başına 180 beygir güç üretiyor ve 44 kW'lik elektrik motoruyla birleşerek toplamda da 230 beygir güce ulaşıyor. Bu performanslı gücü yere HTRAC dört tekerlekten çekiş sistemiyle aktaran TUCSON hybrid, şanzıman olarak ise 6 ileri tam otomatik tipi tercih ediyor.