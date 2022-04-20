23 Nisan'da Amazon Türkiye çocuklara emanet

Amazon Türkiye, 23 Nisan coşkusunu Amazon Türkiye Instagram hesabını çocuklara devrederek yaşatacak, indirimler ve sürpriz hediyeler ile bu özel günde çocukları gülümsetecek.

Amazon Türkiye açıklamasına göre, Amazon Türkiye, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na verdiği destekle de Darüşşafaka'nın "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuna katkı sağlayacak.

23 Nisan günü seçili ürünlerden sipariş veren tüm Amazon müşterilerini, Can Yayınları'nın Mundi Çocuk Klasikleri serisi içerisinde yer alan bir kitap hediyesi bekliyor.

Hem çocukları hem de kitapseverleri sevindirecek bu hediyeler içerisinde her yaştan okurun hayranlıkla okuduğu Alice Harikalar Diyarında, yayımlandığı ilk 20 yıl içinde dünya çapında 1 milyondan fazla okura ulaşan, filmlere, oyunlara ve müzikallere uyarlanan Bir Kayıkta Üç Kafadar, 15 çocuğun bir gemideki inanılmaz mücadelesini konu alan İki Yıl Okul Tatili, maceraları ile çocuklara ilham veren Robin Hood, insanlarla hayvanlar arasındaki kopmaz bağı gözler önüne seren unutulmaz klasik Siyah İnci bulunuyor.

Amazon Türkiye, bu kitap hediyelerinin yanı sıra 23 Nisan günü sona erecek; oyuncak, giyim, kitap, kırtasiye, elektronik ve gıda kategorindeki seçili ürünlerde de kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Amazon.com.tr, 23 Nisan'da çocukların dokunuşlarıyla rengarenk ve farklı bir boyuta da taşınacak. Amazon Türkiye, aynı zamanda Instagram hesabını 23 Nisan günü farklı yaşlardan çocuklara devrederek takipçilerini eğlenceli içeriklerle gülümsetecek.

"Çocuklarımızın sevincine ortak olacağımız için çok mutluyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, Amazon Türkiye olarak bu yıl 23 Nisan'ın, heyecanla bekledikleri bir gün olduğunu ifade etti.

Marriott, şunları kaydetti:

"Bu özel günü ilgili kategorilerde indirimler sunarak, Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamamız üzerinden seçili ürünlerde sipariş veren herkese bir çocuk kitabı hediye ederek ve Darüşşafaka'nın eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkı sağlayarak kutluyoruz.

Ek olarak Instagram hesabımızı da o gün Kemal, Doruk, Simla, Miray, İpek, Doğa ve Nil'e devredecek ve 23 Nisan'ı kendi gözlerinden bizlerle paylaşmalarını isteyeceğiz. Yaptığımız farklı etkinliklerle bu anlamlı günde çocuklarımızın sevincine ortak olacağımız için çok mutluyuz. Tüm çocukların Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum."