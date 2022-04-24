23 Nisan, Anadolu OSB'de çocuklara kitap hediye edilerek kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (Anadolu Osb) çalışanların çocuklarına kitap hediye edilerek kutlandı.

Anadolu Osb'den yapılan açıklamada, geleneksel "Kitap Hediye Ediyoruz, Geleceğe Tohum Ekiyoruz" etkinliği kapsamında 7 ila 12 yaş arası 600 çocuğun, Ataol Behramoğlu'nun Çocuklar İçin 1920 Dersleri, Orhan Veli Kanık'ın Nasrettin Hoca Öyküleri ve Turan Karakaş'ın Çocuklar İçin 23 Nisan kitaplarıyla buluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay'ın çocuklar için yayımladığı mektuba da yer verildi.

Mektupta, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 23 Nisan 1920'de yazılmaya başladığını vurgulayan Tuncay, şunları kaydetti:

"Lütfen hayal etmekten vazgeçmeyiniz. Unutmayınız ki bizler, yoktan var edilen bir ülkenin evlatlarıyız. Tarihimiz, inançlarımızdan vazgeçmediğimiz sürece her şeyi başarabildiğimizi ispatlamıştır ve o güç hepimizde bulunmaktadır. Tüm ihtiyacımız olan Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine sıkı sıkıya sarılmaktır. Bu düşünce ve ilkelerle Anadolu OSB'yi hiç kamu kaynağı kullanmadan, kendi imkanlarımızla kurduk. Bugün bölgemiz modern yapılanmasıyla övgü alırken 5 bin kişiye iş imkanı sağlıyor ve 113 orta ölçekli firmayla dünyaya ihracat yapıyor. Sizlerin ülkemiz için bilim ve akılla daha iyi işler yapacağınızdan, emeğin değerini her zaman sayacağınızdan, yurttaşlarımıza hizmeti en yüce görev bileceğinizden şüphe duymuyoruz ve sizlere inanıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin bütün dünyaya ilanının 102'nci yıl dönümü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyor, bugünü bayram yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz."