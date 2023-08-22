23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı Xiamen'de düzenlenecek

23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (CIFIT), Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde 8-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuar, akıllı üretim, dijital ekonomi, yeşil enerji ve kırsal yeniden canlandırma gibi konuları kapsayan sergilere ev sahipliği yapacak. Brezilya, Sırbistan ve Katar bu yılki fuarda onur konuğu ülkeler olacak.

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Fuar organizatörü tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, 23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (CIFIT) 8-11 Eylül tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenecek.

Ticaret Bakan Yardımcısı Chen Chunjiang düzenlediği basın toplantısında, 120.000 metrekareden büyük bir alana yayılacak dört günlük etkinlikte akıllı üretim, dijital ekonomi, yeşil enerji ve düşük karbon ile kırsal yeniden canlandırma gibi konularda sergiler düzenleneceğini söyledi.

Chen, fuarın yaklaşık 100 ülke ve bölgeden 80.000 tüccarı kendine çekmesinin beklendiğini söyledi.

Etkinlik sırasında çeşitli araştırma raporları yayımlanacak. Ayrıca ticaret ve yatırımın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler de gerçekleştirilecek. Brezilya, Sırbistan ve Katar bu yılki fuarda onur konuğu ülkeler olarak yer alacak.

Her yıl Eylül ayında Xiamen'de gerçekleştirilen CIFIT, uluslararası yatırım faaliyetleri artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı, çeşitli dernekler ve aralarında Dünya Ticaret Örgütü'nün de bulunduğu uluslararası kuruluşlar tarafından ortaklaşa düzenleniyor.