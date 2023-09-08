23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı Xiamen'de Başladı

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen 23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (CIFIT), yatırımları artırmak ve küresel ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla başladı. Fuar, açılış töreniyle birlikte forumlar, seminerler, sergiler ve iş eşleştirme oturumları gibi bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak.

XİAMEN, 8 Eylül (Xinhua) -- 23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (CIFIT), Cuma günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde başladı. Fuar, yatırımları artırmak ve küresel ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla düzenleniyor.

"Açık ve Entegre: Yüksek Kaliteli Kalkınmanın Anahtarı" temalı dört günlük etkinlik, bir açılış töreni ile başladı. Etkinlikte forumlar, seminerler, sergiler ve iş eşleştirme oturumları dahil olmak üzere bir dizi faaliyet gerçekleştirilecek.

Fuar sırasında yatırım konulu çeşitli araştırma raporları da yayımlanacak.

Yaklaşık 120.000 metrekarelik bir alanı kapsayan etkinlik, dijital ekonomi, akıllı üretim, yeşil ve düşük karbonlu kalkınmanın yanı sıra kırsal alanların yeniden canlandırılması konularına odaklanıyor.

Fuar kapsamındaki sergilere dünyanın dört bir yanından 1.000'i aşkın kuruluş ve işletme katıldı.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası kuruluşun katıldığı fuarda bu yıl, önceki yıllara kıyasla katılım sayısında ve düzeyinde artış kaydedildi.

Brezilya, Sırbistan ve Katar bu yılki fuarın onur konuğu ülkeleri olarak belirlendi.

İlki 1997 yılında düzenlenen CIFIT, ikili yatırımların artırılması ve küresel kalkınmanın kolaylaştırılması için önemli bir platform haline geldi.