226 çiftçiye 100 ton arpa dağıtımı - Haberler

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226 çiftçiye 100 ton arpa dağıtımı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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226 çiftçiye 100 ton arpa dağıtımı

Van'ın Özalp Belediyesi ile Özalp Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 226 çiftçiye 100 ton yazlık arpa tohum verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Van'ın Özalp Belediyesi ile Özalp Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 226 çiftçiye 100 ton yazlık arpa tohum verildi.

Özalp Belediyesi ek binasında yapılan tohum dağıtımına Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, Özalp Tarım ve Orman İlçe Müdürü Feyzullah Tekiner, Özalp Ziraat Odası Başkanı Şahyettin Ceylancı ve çiftçiler katıldı.

Belirlenen 226 çiftçiye 100 ton arpa verilirken, bu dağıtılan arpadan ise bin ton verim beklendiği bildirildi. - VAN

226 çiftçiye 100 ton arpa dağıtımı

226 çiftçiye 100 ton arpa dağıtımı

226 çiftçiye 100 ton arpa dağıtımı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık, Tohum, Özalp, Arpa, Ekonomi, Haberler

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