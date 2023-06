21 milyon dolarlık Türk-Japon işbirliği

SMC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi ( Ceo ) Turgay Uçar, yoğun talebe cevap verebilmek için Türkiye'deki operasyonlarını genişletmeye karar verdiklerini belirterek, "21 milyon dolarlık yatırımla ülkemizde yeni hizmet binamızı inşa ettik. 24 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesisimiz ile üretim çeşitliliğimizi de artırmış olduk. Tam teşekküllü hizmete başlayan bu yeni tesisimizde, müşterilerimize özel ürün ve hizmetler üretip sunacağız." dedi.

Türkiye'de 1993'ten bu yana faaliyet gösteren Japonya merkezli endüstriyel otomasyon ekipmanları üreticisi SMC, Türkiye'deki operasyonlarını genişletme kararı alarak 21 milyon dolarlık yatırıma imza attı. Bu yatırımla ilk etapta, 24 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesisini açan SMC, hizmet ve ürün çeşitliliğini de artırdı.

Her sektöre yönelik otomasyon çözümleriyle başta pnömatik olmak üzere endüstriyel otomasyon alanında binlerce ürün çeşidi sunan şirket, yeni tesisinde genel olarak pnömatik iş elemanları ve hava hazırlama grubu ürünleri üretecek. Müşteriye özel çözümleriyle "üretimin olduğu her yerde var olma" hedefi bulunan SMC Türkiye, bu yatırımla Türk sanayisinin ve sanayicisinin gelişimine daha güçlü şekilde katkı sunmayı hedefliyor.

Türk ve Japon kültürünün senteziyle gerçekleşen yeni tesisin açılışına Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, SMC Corporation Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yoshiki Takada ve SMC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Turgay Uçar katıldı.

Başkonsolos Kenichi, Japonya ve Türkiye'nin dostluğunun yıllardır güçlü bir şekilde devam ettiğini dile getirerek, "SMC'nin Türkiye'ye yaptığı bu büyük yatırım, ticari platformda ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için çok önemli bir adım. 2024, Japonya ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılı. Yıl dönümümüz yaklaşırken bu yeni tesisin açılışını görmekten heyecan duyuyorum. Başta SMC ailesi olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

"Bu yatırımlar Japonya'nın bize olan güveninin göstergesidir"

SMC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Turgay Uçar da SMC Corporation'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımdan heyecan duyduklarını belirterek, 1959'da Japonya'da kurulan SMC Corporation'un 83 ülkede açtığı iştirakleri ve 34 ülkede kurduğu fabrikalarıyla sektörün en büyük oyuncusu olduğunu söyledi.

Yüzde 39 pazar payıyla dünyada lider konumda olduklarını belirten Uçar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz de bu Japon devinin yüzde 100 kendi sermayesi ile kurmuş olduğu Türkiye iştiraki olarak, 2011 yılından beri SMC Turkey Otomasyon AŞ adıyla hizmet veriyoruz. 12 yıllık yolculuğumuzun sonunda, Türkiye pazarında önemli bir yere ulaştık. Türkiye'de eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek ve insana yatırım yaparak güzel bir organizasyon kurduk. Güçlü stok-hızlı teslimat, yaygın satış ve servis ağımız ile endüstriyel otomasyon alanında lider bir firmayız. İnsana, ekipmana, araçlara, atölye ve ofislere sürekli yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar Japonya'nın bize olan güveninin göstergesidir."

Uçar, Türkiye'de otomasyon pazarının büyüdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde neredeyse her türlü makine üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye, bu anlamda İtalyan ve Almanlardan geride değil. Üretilen makinelerin kalitesi, tasarımın özgün olmasına, kullanılan ekipmanların kalitesine ve kapasitesine de bağlı. Global bir firma olmamızın avantajıyla kalite standartlarını biz belirliyor ve bu standartlara uygun talep edilen her türlü ürünün üretimini gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz, her coğrafyadaki üretim ve sanayiye uygun ürün ve hizmeti yerinde sunabiliyor. Özellikle yurt dışına makine satan imalatçılar için bu çok önemli. Pazara sunduğumuz inovatif ürünler, enerji verimliliği sağlayan karbon ayak izini küçülten ürünler uluslararası alanda çok daha rekabetçi olmayı sağlıyor. SMC'yi, ürün kalitesi ve çeşitliliği, yüksek teknoloji, yenilikçi ürünler gibi diğerlerinden ayrıştıran pek çok özellik var. En önemli özelliğimiz ise müşteri odaklı olmamız ve iyi bir stok oluşturmamız."

"Türk sanayisinin rekabetçiliğini artırmaya yardımcı olacağız"

SMC Türkiye olarak gelen yoğun talebe cevap verebilmek için Türkiye'deki operasyonlarını genişletmeye karar verdiklerini aktaran Uçar, şu bilgileri verdi:

"21 milyon dolarlık yatırımla ülkemizde yeni hizmet binamızı inşa ettik. 24 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesisimiz ile üretim çeşitliliğimizi de artırmış olduk. Tam teşekküllü hizmete başlayan bu yeni tesisimizde, müşterilerimize özel ürün ve hizmetler üretip sunacağız. Ayrıca, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağına sahip olmak için SMC'nin vermiş olduğu teknik eğitimlere ulaşmak artık çok daha kolay olacak. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da pnömatik alanında lider olmak hedefimiz. Türkiye'de makine üreticileri, ürettikleri teknolojik makinelerle dünya pazarlarında her geçen gün daha fazla pay sahibi. Biz de hedefimize ulaşırken, Türk sanayisinin rekabetçiliğini artırmaya yardımcı olacağız."

"Bu yatırımla Türk-Japon ilişkilerinin daha da güçleneceğine inanıyorum"

SMC Corporation Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yoshiki Takada ise Japonya merkezli bir şirket olarak küresel ölçekte başarılı olmak için ne yapmaları gerektiğini çok iyi bildiklerini söyledi.

Türkiye'nin kendileri için önemli bir ülke olduğunu ifade eden Yoshiki Takada, "Çünkü hayran olunacak kadar hızlı ve çeviksiniz. SMC Türkiye ailesine bugüne kadar göstermiş oldukları başarılardan dolayı minnettarız. Bu yatırımla Türk-Japon ilişkilerinin daha da güçleneceğine inanıyorum." dedi.