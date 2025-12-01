21. Akbank Kısa Film Festivali 17 Şehirde Başlıyor

Akbank Sanat'ın, 2004'ten bu yana düzenlediği 21. Akbank Kısa Film Festivali, bu ay 17 şehirde, 31 üniversitede ücretsiz gösterilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kısa filmi tanıtmak, yapımını teşvik etmek ve yeni sinemacıları desteklemek amacıyla düzenlenen festival, üniversitelerde gençlerle buluşacak.

Dünya genelinde 73 ülkeden yapılan 2 bin 346 başvuru arasından seçilen ve Akbank'ın düzenlediği "Ulusal Yarışma", "Uluslararası Yarışma" ve "Genç Bakışlar Yarışması"nda ödül alan kısa filmlerden oluşan özel seçki, programda yer alan üniversitelerde ücretsiz gösterilecek.

Aralık ayı boyunca gerçekleştirilecek festival, 1 Aralık 14.00'te Işık Üniversitesi Oditoryumu'nda, aynı gün saat 15.00'te ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda başlayacak.

Festival, 2 Aralık 18.30'da Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu'nda, 3 Aralık 14.00'te ise Galatasaray Üniversitesi C-316 Salonu ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda devam edecek.

Etkinlikler, 4 Aralık saat 14.00'te Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi MedyaLab Prof. Dr. Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda, aynı gün 12.00 ve 14.00'te Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi -1 Gösterim Salonu'nda gerçekleştirilecek gösterimlerle sürecek.

8 Aralık 14.00'te Mardin Artuklu Üniversitesi SKS Konferans Salonu'nda, 9 Aralık 13.00'te ise üniversitenin Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda devam edecek.

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Merkezi Cep Sineması'nda 10 Aralık 14.00'te, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Cep Sineması ve Muş Alparslan Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda 11 Aralık 13.00'te, Yalova Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda ise aynı gün 14.00'te etkinlik gerçekleştirilecek.

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi DPU TV Salonu 12 Aralık 14.00'te, Kadir Has Üniversitesi Sinema Salonu-B ise 15.30'da gösterimlere ev sahipliği yapacak.

Doğuş Üniversitesi Dudullu Yerleşkesi B2-03 Salonu'nda 15 Aralık 11.00'da, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İletişim Fakültesi Derslik 2'de 12.30'da, Beykent Üniversitesi Adem Çelik Konferans Salonu'nda 13.00'da ve Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seminer Salonu'nda 13.30'da etkinlikler düzenlenecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda 17 Aralık saat 13.00'da ve Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda 14.00'da gösterimler devam edecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Salon 126'da 18 Aralık 18.00'da, Okan Üniversitesi Yaşam Merkezi Sinema Salonu'nda 19 Aralık saat 11.00'de ve Maltepe Üniversitesi Süha Arın Konferans Salonu'nda 14.00'te gösterilecek.

Festival, 22 Aralık saat 14.00'te Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda, 23 Aralık 13.30'da Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gizem Firit Salonu'nda, 24 Aralık'ta ise 13.00'te Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Cep Sineması ve aynı gün 14.00'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda sürecek.

Program, 25 Aralık 14.00'te Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda ve 26 Aralık 13.00'te İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'ndaki etkinliklerin ardından, 30 Aralık 19.00'da Sabancı Üniversitesi Sinema Salonu'nda yapılacak son gösterimle tamamlanacak.

Atölye programı kapsamında, 8 Aralık 15.00'te Mardin Artuklu Üniversitesi SKS Konferans Salonu'nda "Avarya: 3D Kısa Film Yapım Atölyesi" gerçekleştirilecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda 17 Aralık saat 14.00'da Senaryo Atölyesi, 26 Aralık 14.00'te ise İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Kurgu Atölyesi düzenlenecek.