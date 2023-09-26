2030'dan sonra su fakiri ülkeler arasına gireceğiz

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Gerekli tedbirler alınmazsa 2030'dan sonra su fakiri ülkeler arasına girecek ülkeler arasındayız. Tedbirlerimizi almak durumundayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Gaziantep'te 'Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Su Güvenliği Planlarının Hazırlanması Tanıtım Toplantısı ve Risk Yönetimi' çalıştayı düzenlendi.

Çalıştaya; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile kurum müdürleri, bakanlık yetkilileri ve akademisyenler katıldı. Çalıştayda konuşan Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Türkiye'nin su stresi yaşadığını söyleyip, bu tür çalıştayların önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde su verimliliği konusunda bir seferberlik başlatılmıştı. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ancak bugün gerek içme, gerek kullanma suyunun planlanması konusunda ülkece duyarlılığı arttırmak ve başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili kurumlarda hassasiyeti arttırmak adına bir çalıştay düzenliyoruz. Türkiye olarak su stresi altında yaşayan bir ülkeyiz. 2030 yılına kadar gerekli tedbirler alınmadığı taktirde su fakiri olacağımız, yetkililer ve bilim insanları tarafından söyleniyor. Bunu zaten görüyoruz. 2030'dan sonra bu ülke su fakiri olan ülkeler arasına girecek. Tedbirlerimizi almak durumundayız. Bugün dünya nüfusunun önemli bir kısmı maalesef kaliteli suya ulaşamıyor. Bu sıkıntılara maruz kalmamak için bu tedbirleri şimdiden almamız lazım. Suyla ilgili devletimiz birçok önemli çalışmalar yürütüyor. Bizim insanımız maalesef gözüyle görmediğine biraz zor inanıyor. Ümit ediyorum ki ülke genelinde meydana gelen doğal afetlerden ders almışızdır. Eğer almazsak büyük maliyetlere katlanacağız. Önümüzdeki dönemlerde su kıtlığından kaynaklı dünyada çok önemli göçler olacağı tahmin ediliyor. Bu sadece tahmin değil, bilim adamlarının da bu yönde çalışmaları var. Ülkelerdeki rejimleri ve sistemleri değiştirecek büyük göç dalgalarının su kaynaklı olabileceğini tahmin etmek çok zor değil. Bakanlık olarak su özelinde çok ciddi çalışmalarımız var ve bunu yapmak zorundayız. Sanayi ve tarımdaki su kullanımından içme suyundaki kayıp kaçak oranlarına kadar önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunların önemini göz önünde bulundurarak bu toplantıların verimli olacağını düşünüyoruz."

'1 YILDA 2 BİNDEN FAZLA ORMAN YANGINI ÇIKTI'

Tiryaki, iklim değişikliklerinin ciddi sıkıntılara yol açtığını kaydederek, "Su sıkıntısının yanı sıra ülkemizde birçok doğal afetler meydana gelmektedir. Bu yıl için söylüyorum. Türkiye'de 2 binden fazla, sadece orman yangını çıktı. Dünyanın birçok ülkesinde bugün bile yangınlar var. Bu yangınların çok önemli bir kısmı insan hatalarından kaynaklanıyor. Yine iklim değişikliğine bağlı olarak denizler ve göller kuruyor. Yangınlar çıkıyor, taşkınlar oluyor, bazı bölgelerde 1 yıllık yağmur 1 günde yağıyor. Ciddi anlamda iklim değişiklikleri var. Bizlere düşen ise tedbirlerimizi almak" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de suyun hayati değer taşıdığını söyleyerek, bu anlamda yapılan çalışmaların önemli olduğunu aktardı. Konuşmaların ardından çalıştay, yapılan sunumlarla devam etti.