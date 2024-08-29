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2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler Yayımlandı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025-2027 yıllarında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile diğer bazı tarımsal desteklemelere ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Kararla birlikte, bitkisel üretimde üretim planlamasının önemi vurgulanmıştır.

2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2025- 2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Bakan Yumaklı, "Kararla birlikte, hayvancılık ve su ürünlerinde olduğu gibi, bitkisel üretimde de artık üretim planlamasının en önemli ayağını uygulamaya almış oluyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, karardaki öne çıkan maddeleri şu şekilde özetledi, "İlk defa bitkisel üretim destekleri 3 yıllık açıklandı. İlk defa destek ödemeleri üretim döneminden önce açıklandı. Destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidildi. Bitkisel üretim yapan ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticiler destek alacak. Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek. Su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretime ilave destek sağlanacak. Kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapan ilave destek alacak. Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek."

Karala birlikte çiftçilerin üretime karar vermeden önce, hangi havzada, hangi ürüne, ne kadar destek alacağını bileceğine değinen Yumaklı, "Böylece çiftçilerimizi planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği bir takım olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız. 2024- 2025 üretim sezonuyla başlayan 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması ve 2025- 2026- 2027 üretim yıllarını kapsayan desteklerimiz çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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