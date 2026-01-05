Haberler

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

Güncelleme:
TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı netleşti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %12,19, memurlar için ise toplam %18,61 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu.

TÜİK, 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı rakamlarını açıkladı.

Bu veriyle birlikte, 2025 yılının ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon verileri de netleşti.

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04 ve eylül ayında 3,23, ekim ayında 2,55 ve kasım ayında 0,87 olarak açıklanmıştı. Aralık ayında ise enflasyon 0,89 olarak açıklandı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri aralık ayı verisinin 0,89 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 12,19 oldu. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 12,19 zammı hak etmiş olacak

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca belirleniyor. Toplu sözleşme gereği memurlar, bu ay yapılacak yüzde 11'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, 2025'in ikinci 6 ayındaki enflasyonun, Temmuz 2025'te aldıkları zam oranını aşan kısmı kadar "enflasyon farkı" alıyor.

Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,61 oldu. - ANKARA

