2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Onaylandı

TÜRKİYE ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı '2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 448 sayfadan oluşan programda, dünya ekonomisindeki gelişmeler, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve hedefler, büyüme ve istihdama ilişkin mevcut durum ve hedefler, cari denge, yatırımlar, enflasyon ve para politikasına ilişkin mevcut durum ve beklentiler gibi konu başlıkları yer aldı.

2026 YILI BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,8

Büyüme için 2025 tahmini yüzde 3,3 olurken, bu oranın 2026'da yüzde 3,8 olacağı öngörüldü. 2025 sonu için yıllık enflasyonun yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 16 oldu. İhracatın, 2025 sonunda 273,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği, gelecek yıl 282 milyar dolara yükseleceği öngörüldü. İthalatın ise yıl sonunda 367 milyar dolar olacağı, 2026'da 378 milyar dolar seviyesine yükseleceği ve böylece dış ticaret açığının gelecek yıl için 96 milyar dolar olarak gerçekleşeceği belirtildi. Cari işlemler açığının ise 2026'da 22,3 milyar dolar seviyesinde kaydedilmesiyle gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 1,3 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

Programa göre; 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'yla merkezi yönetim bütçesinde toplam 14 trilyon 731 milyar TL ödenek öngörülürken, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800,3 milyar TL olacağı tahmin edilmişti. Bu çerçevede, bütçe açığının 1 trilyon 930,7 milyar TL ile gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranla yüzde 3,1 olacağı öngörülmüştü. 2025 yılı sonunda harcamaların bütçe ödeneğinin 56,9 milyar TL, gelirlerin ise bütçe tahmininin 334,5 milyar TL altında kalarak sırasıyla 14 trilyon 674,1 milyar TL ile 12 trilyon 465,9 milyar TL olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu çerçevede, 2025 yılında bütçe açığının 2 trilyon 208,3 milyar TL, faiz dışı açığın ise 155,6 milyar TL olması bekleniyor. GSYH'ye oranla bir önceki yıla göre bütçe açığının 1,2 puan azalarak yüzde 3,6, program tanımlı açığın ise 2 puan azalarak yüzde 0,6 olacağı öngörülüyor.

2023 yılı Şubat ayında yaşanan depremlerin yol açtığı hasarın ortadan kaldırılması ile şehirlerin afetlere karşı dayanıklılığının artırılması amacıyla 2025 yılında 493,3 milyar TL harcama yapılması bekleniyor. Bu doğrultuda, 2025 yılında deprem harcamaları hariç bütçe açığının GSYH'ye oranla, bir önceki yıla göre 0,3 puan iyileşerek yüzde 2,8 olacağı öngörülüyor. 2025 yılında, merkezi yönetim bütçesi faiz dışı harcamalarının bütçe ödeneğinin 159,6 milyar TL altında kalarak 12 trilyon 621,4 milyar TL olacağı ve GSYH'ye oranının yüzde 20,3 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

HEDEFLER

2026 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 16 trilyon 216,1 milyar TL olması hedefleniyor. Bütçe harcamaları ise 18 trilyon 928,8 milyar TL olarak programlanıyor. Söz konusu gelir tahmini ve öngörülen harcama büyüklüğü sonucunda bütçe açığının 2 trilyon 712,7 milyar TL ile GSYH'ye oranla yüzde 3,5 olacağı öngörülüyor. Bütçe harcamaları için öngörülen ödeneğin 652,8 milyar TL'si deprem bölgesinin yeniden inşası ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılmasına yönelik harcamalardan oluşuyor. Söz konusu harcamalar hariç tutulduğunda bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 2,7 seviyesinde olması bekleniyor.