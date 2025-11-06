Haberler

2026 Yılı Bütçesine Tarımsal Üreticilere 50 Milyar Lira Ödenek Ekleniyor

Güncelleme:
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesine 50 milyar lira tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçları için eklenmesini oybirliğiyle kabul etti. Bu ödenek, kamu sermayeli bankalar aracılığıyla tarımsal üreticilere uygun koşullarda kredi sağlanmasını hedefliyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda oybirliğiyle kabul edilen önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesine, tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesi için 50 milyar lira ödenek eklendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin önergeleri de görüşüldü.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Önergeye göre, Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kar Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanun uyarınca Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım Bankası tarafından tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 50 milyar lira ödenek ilave edilecek.

