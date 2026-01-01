Haberler

Besilik hayvan ithalatına ilişkin önemli açıklama

Güncelleme:
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2026 yılı besilik hayvan ithalatı için başvuruların 12-23 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Yetiştiricilerin, işletme kapasitelerini güncellemeleri gerektiği belirtildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2026 yılı besilik hayvan ithalatına ilişkin başvuruların 12 Ocak da başlayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "2026 yılı besilik hayvan ithalatına ilişkin başvurular, kapasite büyüklüğüne bakılmaksızın, 12-23 Ocak 2026 tarihleri arasında il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla alınacaktır. Başvuru yapacak yetiştirici ve işletmelerin, güncel kapasite talimatına uygun olarak işletme kapasitelerini il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek güncellemeleri gerekmektedir. İşletme kapasitesini güncellemeyen ve TÜRKVET sistemine kayıtlı olmayan kişiler başvuru yapamayacaktır. İlgili tüm yetiştiricilere ve işletmelere önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

