2026 Üretim Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının 1 Eylül'de başlayıp 31 Aralık'ta sona ereceğini açıkladı. Kamu arazilerinde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesi olmadan taahhütname ile başvuru yapabilecekler.

ÇİFTÇİLERİN 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül'de başlayacak, 31 Aralık'ta sona erecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 2026 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül'de başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek. Ayrıca mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesinin bulunmaması durumunda 'Taahhütname' ile başvuru yapabilecek. Kamu arazilerine taahhütname ile başvuran çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekiyor. Kira fesih işlemlerinde, arazi üzerinde ürün varsa kira sözleşmesi ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.

Çiftçiler, belirtilen süre dışında da ürün değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek. Üretim bilgilerinde bakanlık tarafından farklılık olduğunun tespiti halinde ise re'sen düzeltmeler yapılabilecek.

Yönetmeliğe göre arazinin sulama durumuna ilişkin değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler ise üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Ayrılığının ardından Jose Mourinho ilk kez konuştu

Ayrılığının ardından Mourinho'dan olay açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?

Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.