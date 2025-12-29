Kapora dolandırıcılığı ve sahte ilanlara karşı yeni düzenleme

Satılık konut ilanlarında 1 Şubat 2026'dan itibaren e-Devlet yetki doğrulaması zorunlu hale geliyor. Düzenleme ile sahte ilanların engellenmesi ve kapora dolandırıcılığını önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, sahte ilanlarla mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Kiralık gayrimenkuller ve satılık işyerlerinin ardından, satılık konut ilanları için de yetki doğrulama şartı getirildi. Buna göre, gerek mal sahipleri gerekse de yetki belgeli emlak işletmeleri 1 Şubat 2026'dan itibaren e-Devlet üzerinden yetki doğrulaması olmadan ilan yayımlayamayacak.

Satılık konut ilanları için getirilen yetki doğrulama şartının; sahte ilanların engellenmesi, izinsiz ilan girişlerinin önüne geçilmesi, mükerrer ilanların azaltılması, fiyat manipülasyonunun sınırlandırılması ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 1 Şubat'ta uygulamaya geçirilecek Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile sahte ilanların önüne geçileceğini belirtti. Özelmacıklı, yeni sistemin kapora dolandırıcılığının önlenmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

Özelmacıklı, "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi sahte ilanların önüne geçilmesi için devreye alınmış önemli bir uygulamaydı. İki faz olarak planlandı. İlk fazda ilan veren kişilerin kimliklerinin doğrulanması ile ilgili süreç tamamlandı. Sonrasında da verilen ilanların doğrulanmasına yönelik entegrasyonlar tamamlandı. İlk olarak kiralık taşınmazlarda bu uygulama başladı. 1 Şubat 2026 tarihi itibariyle de tüm taşınmaz ilanlarında sistem aktif hale gelecek" bilgisini paylaştı.

"EİDS ile kaparo dolandırıcılığının önüne geçilecek, sahte ilanlar engellenecek"

1 Şubat 2026 itibariyle uygulanacak sisteme ilişkin bilgi veren Özelmacıklı, "EİDS, ilanı verilen gayrimenkulün doğru olup olmadığını, verilen ilanda mal sahibinin izninin olup olmadığını gösteren bir uygulama. Vatandaşlar sahte ilanlar nedeniyle kaparo dolandırıcılığı ile karşılaşabiliyorlardı. Gerçek olmayan ilanlar nedeniyle mağduriyet yaşayabiliyorlardı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile kaparo dolandırıcılığının önüne geçilecek aynı zamanda sahte ilanlar da engellenecek. 1 Şubat 2026 itibariyle vatandaşlar ilanlara güvenebilecek" şeklinde konuştu.

İlan verme sürecine ilişkin de bilgi veren Özelmacıklı, "İlan verme süreçlerinde bir ilanı kişinin kendisi veya birinci derece akrabalarına aitse akrabaları adına kendisi üzerinden girebiliyor. Kişi; annesi, babası ya da çocukları adına bir gayrimenkulün ilanını verebilir. Mal sahibi yetki belgesi var olan bir emlak işletmesi aracılığıyla da ilan verebilir. Mal sahibi, yetkilendirme sözleşmesi sonrasında taşınmazın satılık veya kiralık olarak ilana girilmesinin onayını verebilir" diye konuştu. - İSTANBUL