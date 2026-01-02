Haberler

Gözler Tüik'e Çevrildi: Ssk, Bağ-Kur, Memur ve Memur Emeklilerinin Yeni Yıl Zam Oranı 5 Ocak'ta Belli Olacak

TÜİK, 5 Ocak'ta açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle, memur ve SSK, Bağ-Kur emeklilerinin 2026'nın ilk yarısındaki zam oranlarını netleştirecek. Beklentiler, memurların yaklaşık yüzde 18 zam alabileceği yönünde.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, Temmuz– Aralık 2025 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda, 2026'nın ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammına, 2025'in ikinci yarısında oluşan enflasyon farkının eklenmesiyle zam alacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, aralık ayı enflasyonu yüzde 1,08 olarak öngörüldü. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde, 2025'in ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,39 seviyesine çıkacak.

Mevzuata göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılıyor. Bu çerçevede, aralık ayı beklentisinin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,39 olacak.

Memur ve memur emeklileri için ne kadar artış olacak?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Toplu sözleşmeye göre, memur ve memur emeklilerine 2026'nın ilk 6 ayı için seyyanen bin lira ve yüzde 11 zam öngörülüyor.

Memur ve memur emeklilerine, 2025 yılının ikinci 6 ayı için toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yüzde 5 zam yapılmıştı. 2025 ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 12,39 olursa, ikinci 6 ay için fark yüzde 7,39 olacak. Bu durumda toplu sözleşmedeki yüzde 11'lik zamla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18 civarında zam alacak.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
